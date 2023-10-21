Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Partneriniz size karşı sevgi dolu bir etkileşim içerisinde olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

BOĞA

Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak.

İKİZLER

Aşk hayatınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınabilirsiniz bu durum da ilişkide söz sahibi olmanıza engel teşkil edebilir.

Dengeyi kurmalısınız.

YENGEÇ

Kendinizi yerinde ve samimi ifade edebilme cesaretiniz sizi seven kişilerin de oldukça hoşlarına gidecek. Daha olumlu hissetmek için çabalayın.

ASLAN

Bugünlerde işinizde her zamankinden daha konsantre olmuş bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu durum da motivasyonunuzu yükseltebilir.

Sağlığınız gayet iyi.

BAŞAK

Bu aralar sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.

Biraz sabırlı olmalısınız.

TERAZİ

Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken yolda aksaklıklar çıkabilir ki bu aksaklıklar hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

AKREP

Bugünlerde duygusal açıdan verimli bir dönem olsa da aşk ilişkilerinde kendinizi ifade etmekten çekinebilir, net adımlar atamayabilirsiniz.

YAY

Etrafınızdakilerin sizi sevdiğini görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

İlişki ve sosyal çevre dengesini iyi kurmanız gereken bir gündesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendi kendinize başarabileceğiniz seviyeyi iyice zorlarken dışardan da yardım ve destek alabildiğinizi görmek keyfinizi kat kat arttıracak.

KOVA

Akşam saatlerinde hakkınızda konuşulanları duyabilirsiniz.

Kendinizi verimli hissedeceğiniz bugünlerde herhangi bir alanda da belirgin başarı yaşayabilirsiniz.

BALIK

Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.