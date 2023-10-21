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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
21 Ekim 2023, Cumartesi

21 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Partneriniz size karşı sevgi dolu bir etkileşim içerisinde olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

BOĞA
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak.

İKİZLER
Aşk hayatınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınabilirsiniz bu durum da ilişkide söz sahibi olmanıza engel teşkil edebilir.
Dengeyi kurmalısınız.

YENGEÇ
Kendinizi yerinde ve samimi ifade edebilme cesaretiniz sizi seven kişilerin de oldukça hoşlarına gidecek. Daha olumlu hissetmek için çabalayın.

ASLAN
Bugünlerde işinizde her zamankinden daha konsantre olmuş bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu durum da motivasyonunuzu yükseltebilir.
Sağlığınız gayet iyi.

BAŞAK
Bu aralar sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.
Biraz sabırlı olmalısınız.

TERAZİ
Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken yolda aksaklıklar çıkabilir ki bu aksaklıklar hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

AKREP
Bugünlerde duygusal açıdan verimli bir dönem olsa da aşk ilişkilerinde kendinizi ifade etmekten çekinebilir, net adımlar atamayabilirsiniz.

YAY
Etrafınızdakilerin sizi sevdiğini görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.
İlişki ve sosyal çevre dengesini iyi kurmanız gereken bir gündesiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kendi kendinize başarabileceğiniz seviyeyi iyice zorlarken dışardan da yardım ve destek alabildiğinizi görmek keyfinizi kat kat arttıracak.

KOVA
Akşam saatlerinde hakkınızda konuşulanları duyabilirsiniz.
Kendinizi verimli hissedeceğiniz bugünlerde herhangi bir alanda da belirgin başarı yaşayabilirsiniz.

BALIK
Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.

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