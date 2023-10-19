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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
19 Ekim 2023, Perşembe

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19 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan beklediğiniz haberi realistik değerlendirirseniz kendinizi rahat gösterme imkanları bulabilirsiniz. Eğitim alanında da belirgin başarı gösterebilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda partnerinizden gelecek iyi niyet neticesinde siz de ona karşı samimi davranabilir ve aşk konularında dengeyi oturtabilirsiniz.

İKİZLER
Sizi yargılayan kişiler başarılarınızı gördükçe şaşırabilirler.
Bu durum da motivasyonunuzun ve kendinizi gösterme isteğinizin artmasına neden olabilir.

YENGEÇ
Bu aralar kendinizi yaratıcı ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken iç motivasyona sahip olabileceksiniz.

ASLAN
Kendinizi daha verimli gösterebilecek olaylar yaşanmasını sağlayabilirsiniz.
Partnerinizi samimiyetinize inandırabilir, aşkta mutluluğu yakalayabilirsiniz.

BAŞAK
Gerektiği durumlarda hayır diyebilmeye ihtiyacınız var.
Her konuda başarı kat edebileceksiniz ancak bu başarı beklediğiniz hızla aynı oranda olmayabilir.

TERAZİ
Aşk konularında aksiyonlar almak zafer kazanmış hissiyatı yaratabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bugünlerde keyfinizi arttıracak başka haberler de alabilirsiniz.

AKREP
İş alanındaki başarılarınız farklı çevrelerce dikkat çekip iş fırsatları doğurabilir. Enerjik oluşunuz ve hep iyiyi düşünmeniz iş çevrenizin de motivasyonunu arttıracak.

YAY
Bugünlerde farklı platform ya da sizden farklı kişilerden davetler alabilir, farklı kültürlerle kendinizi yakın hissedeceğiniz ortamlar oluşturabilirsiniz.

OĞLAK
Yalnız olan Oğlak'lar yeni partner adayları ile tanışarak kendilerini ön plana çıkartabilirler.
Uygun şartlar altında fikirlerinizi özgürce sergileyebileceksiniz.

KOVA
Sabırla dayanıklılık gösterdiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Beslenme ve sağlığınıza göstereceğiniz özen beklediğinizden hızlı sonuç getirebilir.

BALIK
Mesleki alanda kendinizi gösterebileceğiniz ve bildiklerinizi herkesle paylaşabileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Her alanda bereketlenebilirsiniz.

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