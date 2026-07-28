Dünya sosyal medyadaki tehlikelere karşı harekete geçti. Ülkeler cep telefonu yasağından yaş sınırlamasına kadar çok sayıda karar aldı. İşte ülkelere göre çalışmalar: İspanya, Norveç ve İngiltere 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı. Fransa, Yunanistan, Danimarka,İtalya, Polonya, Çekya veSlovenya ise bu kısıtlamayı15 yaş ile sınırlı tuttu.

Avrupa ülkeleri Türkiye'nin ardından harekete geçti. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Portekiz ise 13 yaş altına tam yasak, 13-16 yaş arasına ise ebeveyn izni şartı getirdi. Almanya, 13 yaş sınırı ve 13-18 yaş arası için kademeli koruma tavsiyesini hazırladı. Finlandiya ise 13 yaş altına akıllı telefon ve sosyal medya kullanılmaması yönünde karar aldı.