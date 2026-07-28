Avrupa ülkeleri sosyal medyaya yaş sınırı getirdi: Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi Avrupa'ya örnek oldu
Türkiye, gençlerini ve geleceğini korumak için sosyal medya düzenlemesi yaptı. Bu çalışma Avrupa ülkelerine de örnek oldu. Norveç'ten İngiltere'ye kadar çok sayıda ülke sosyal medyaya yaş sınırlaması getirdi...
Dünya sosyal medyadaki tehlikelere karşı harekete geçti. Ülkeler cep telefonu yasağından yaş sınırlamasına kadar çok sayıda karar aldı. İşte ülkelere göre çalışmalar: İspanya, Norveç ve İngiltere 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı. Fransa, Yunanistan, Danimarka,İtalya, Polonya, Çekya veSlovenya ise bu kısıtlamayı15 yaş ile sınırlı tuttu.
Portekiz ise 13 yaş altına tam yasak, 13-16 yaş arasına ise ebeveyn izni şartı getirdi. Almanya, 13 yaş sınırı ve 13-18 yaş arası için kademeli koruma tavsiyesini hazırladı. Finlandiya ise 13 yaş altına akıllı telefon ve sosyal medya kullanılmaması yönünde karar aldı.
LİSELERE DE GELİYOR
Fransa, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonunu yasakladı. Bu yasağın kısa süre sonra liseleri de kapsayacağı belirtildi. Polonya ise 16 yaş altı öğrencilerin okullarda telefon kullanmasını yasakladı.
İsveç ve Çekya ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenme odağını artırmak için telefon kullanımının yasaklanması planını devreye aldı. Estonya, Letonya, Litvanya da okul ortamlarında telefon kısıtlamalarını yaygınlaştırdı.