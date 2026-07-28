Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda COP31 için bankacılık alanında önemli bir adım daha atıldı. Garanti BBVA ve BBVA COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nin 'Küresel Bankacılık Partneri' oldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'i Bakanlıkta kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'i Bakanlıkta kabul etti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bakan Kurum, "Bu yıl COP31 zirvesinde Türkiye'nin iklim eylemi için kararlılığını dünyaya duyuracağız. Bu kapsamda bankacılık sektörümüzle önemli bir adım attık. COP31'de taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımlarımız devam edecek" dedi. BBVA CEO'su Onur Genç de, "Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki deneyimimizi COP31'in önceliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak için seferber edeceğiz" diye konuştu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise şunları söyledi: "COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi ülkemiz için tarihi bir fırsat. COP31'in Küresel Bankacılık Partneri olmaktan gurur duyuyoruz."

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