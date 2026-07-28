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Mersin'de denize giren aile dalgalara kapıldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk, serinlemek için denize girdi. Ancak dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen aile, can verdi

Kaynak Gazete
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Mersin'de denize giren aile dalgalara kapıldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tarsus'un Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Durumu fark edip yardım etmek amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Savaş ve Zehra Öztürk (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Savaş ve Zehra Öztürk (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'de denize giren aile dalgalara kapıldı: 4 kişi hayatını kaybetti-3

BİR TEK KIZI KURTULDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün (16) de cansız bedeni de dün sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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