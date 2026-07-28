Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR TEK KIZI KURTULDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün (16) de cansız bedeni de dün sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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