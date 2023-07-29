Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
İsteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba ilişkinize mutluluk getirecek. Kararlılığınız taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.
BOĞA
Kariyer yapmaya başlamadan önce alanınıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.
Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.
İKİZLER
Bugünlerde maddi konulardaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz.
Evinizde değişiklik yapmak için uygun bir gün.
Sezgilerinizi dinleyin.
YENGEÇ
Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.
ASLAN
Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde mümkün olduğunca büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın. Enerjik bir gün sizler için.
BAŞAK
İş hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir.
Gün ortasında fazla sorumluluk almamaya özen gösterin.
TERAZİ
Duygusal açıdan istediklerinizin tam olarak gerçekleşmediğini hissetmeniz üzerinizde stres yaratsa da çözüm odaklı olacağınız bir gün sizler için.
KOVA
Bereketinizin arttığı ve kaynaklarınızın çoğaldığı bir gündesiniz.
Sosyal açıdan mutlu olacaksınız. Çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.
BALIK
Bugünlerde iş hayatınızda sizinle aynı statüye sahip kişiler ile anlaşmakta problem çekebilir, rekabet odaklı bir gün geçirebilirsiniz.
Sabırlı olmanızda fayda var.