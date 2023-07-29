Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İsteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba ilişkinize mutluluk getirecek. Kararlılığınız taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.



BOĞA

Kariyer yapmaya başlamadan önce alanınıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.

Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.



İKİZLER

Bugünlerde maddi konulardaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz.

Evinizde değişiklik yapmak için uygun bir gün.

Sezgilerinizi dinleyin.



YENGEÇ

Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.



ASLAN

Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde mümkün olduğunca büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın. Enerjik bir gün sizler için.



BAŞAK

İş hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir.

Gün ortasında fazla sorumluluk almamaya özen gösterin.



TERAZİ

Duygusal açıdan istediklerinizin tam olarak gerçekleşmediğini hissetmeniz üzerinizde stres yaratsa da çözüm odaklı olacağınız bir gün sizler için.



KOVA

Bereketinizin arttığı ve kaynaklarınızın çoğaldığı bir gündesiniz.

Sosyal açıdan mutlu olacaksınız. Çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.



BALIK

Bugünlerde iş hayatınızda sizinle aynı statüye sahip kişiler ile anlaşmakta problem çekebilir, rekabet odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

Sabırlı olmanızda fayda var.