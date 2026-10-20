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Ankara’da fabrikada ölümle sonuçlanan kaza kamerada: Çelik platformun altında kaldı

Ankara’da fabrikada ölümle sonuçlanan kaza kamerada: Çelik platformun altında kaldı

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki galvaniz fabrikasında, halat bağlamak için içine girdiği çelik platformun devrilmesi sonucu 24 yaşındaki Danyal Can hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili işletme müdürü, imalat sorumlusu ve ustabaşı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Ciğir Mahallesi'ndeki galvaniz fabrikasında meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki Danyal Can yaşamını yitirdi. Dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda Can, halat bağlamak için içine girdiği çelik platformun devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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