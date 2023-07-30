Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda ortaya iyi bir iş koymak asıl hedefiniz olduğunda ve bunu başarabildiğinizde herkes zaten bunu görerek sükunet bulacaktır.



BOĞA

Bugünlerde maddi ve manevi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.

İKİZLER

Etrafınızdaki insanların yorumları hususunda fazla hassasiyet gösterme potansiyeliniz var. Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir.



YENGEÇ

Bugünlerde geçmiş konulara takılı kalmak ve olayların kötü versiyonlarını gözünüzün önünde canlandırmak bugün vazgeçemediğiniz huyunuz olabilir.

ASLAN

Son zamanlarda manevi konularda mutlu hissetseniz de maddi konularda motivasyonunuzu bir miktar eksik bulabilirsiniz. Bu süreç geçici olacak.

BAŞAK

Ev veya ofis ortamınızda temizlik ve arınma çalışmaları gerçekleştirmek için uygun bir gün. Evinize yeniliği davet etmek isteyebilir ve duygusal kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi daha anlayışlı, sakin ve dingin hissedebilirsiniz. Sevginizi göstermek isteyeceğiniz, aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

AKREP

Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler bazı hususlarda size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenme hususunda hevesli olabilirsiniz.



YAY

Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır ve rahatlatacaktır. Partnerinizden ilgi bekleyişinizi meşrulaştırabilirsiniz.



OĞLAK

Kariyer konusunda karşınıza çıkan bazı engeller ilerlemeniz hususunda engel teşkil etse de tecrübe edinip hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.

KOVA

Gün içerisinde düşünce biçiminize mutlak dikkat etmelisiniz. Olaylara bakış açınızı tarafsız tutabilme potansiyeliniz etrafınıza çok kişinin çekilmesine neden olabilir.

BALIK

Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkisel konularda problem yaşayabilirsiniz. Partnerinizden gelecek kıskançlık krizleri sizi rahatsız ederse sert tepki verebilirsiniz.

