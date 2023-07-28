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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
28 Temmuz 2023, Cuma

28 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.
Kendinizi ve yapabilirliklerinizi kanıtlamaya çalışma odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi isteklerinize karşılık bulamamış hissetseniz de gün ortasında alacağınız haberler içinizi ferahlatabilir.

İKİZLER
Son zamanlarda kariyerinizle alakalı oldukça önemli kararları tek başınıza almaktan çekinebilir, sizden daha tecrübeli kişilerden yardım isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde kusursuz giden bir ilişki sürecine girebilirsiniz ancak ilişkinize odaklanırken mesleki konularda önemli noktaları fark etmeden gözden kaçırabilirsiniz.

ASLAN
Başkaları ile iletişim kurarken mümkün olduğunca güler yüzlü ve olumlu bir tutum sergilemeye çalışın. Aşırı risk almaktan kaçınmanız gereken bir gün.

BAŞAK
Hayatınıza bir takım yenilikleri almak için çaba göstermeniz gerekse de başarılı olacaksınız. Hayatınızın belli alanlarında kaybetmeyi öğreneceğiniz bir gün olabilir.

TERAZİ
Bilmediğiniz konularda yeni şeyler öğrenmeniz için evren limitlerinizi zorlayabilir.
Kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz ve çevrenize de ışık saçtığınız bir gün olacak.

AKREP
Kendinizi sıkıcı konuların içerisinde bulabilirsiniz ancak bu gelişim ilerleyen günlerde işinize çok yarayacak bu yüzden bugünlerde gelen zorluklara kapınızı açmalısınız.

YAY
İçsel planda alacağınız olumlu kararlar hayatınızı etkiler nitelikte olabilir. İşinizde olumlu bir tutumda devam etmeniz herkesle aranızdaki bağı güçlendirebilir.

OĞLAK
Potansiyelinizi keşfedebilir ve kendinizi rahat hissettiğiniz alanlarda aksiyon alabilirsiniz. Maddi anlamda girdiğiniz kısa süreli darlık biterek sizi rahatlatabilir.

KOVA
Zorlukların üstesinden geldiğiniz ve düzlüğe çıktığınız bir dönemdesiniz. Önümüzdeki birkaç gün hayatınızda belirgin bir aksiyon ya da yenilik olmayabilir.

BALIK
Mali konularda hesabınızı iyi yapmalı ve sizi zora sokacak harcamalara girmeden ihtiyaçlarınızı karşılamalısınız.
Orta seviyede egzersizi ihmal etmemeye çalışın.

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