Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mesleki konularda sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.

Kendinizi ve yapabilirliklerinizi kanıtlamaya çalışma odaklı bir gün geçirebilirsiniz.



BOĞA

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi isteklerinize karşılık bulamamış hissetseniz de gün ortasında alacağınız haberler içinizi ferahlatabilir.



İKİZLER

Son zamanlarda kariyerinizle alakalı oldukça önemli kararları tek başınıza almaktan çekinebilir, sizden daha tecrübeli kişilerden yardım isteyebilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde kusursuz giden bir ilişki sürecine girebilirsiniz ancak ilişkinize odaklanırken mesleki konularda önemli noktaları fark etmeden gözden kaçırabilirsiniz.



ASLAN

Başkaları ile iletişim kurarken mümkün olduğunca güler yüzlü ve olumlu bir tutum sergilemeye çalışın. Aşırı risk almaktan kaçınmanız gereken bir gün.



BAŞAK

Hayatınıza bir takım yenilikleri almak için çaba göstermeniz gerekse de başarılı olacaksınız. Hayatınızın belli alanlarında kaybetmeyi öğreneceğiniz bir gün olabilir.



TERAZİ

Bilmediğiniz konularda yeni şeyler öğrenmeniz için evren limitlerinizi zorlayabilir.

Kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz ve çevrenize de ışık saçtığınız bir gün olacak.



AKREP

Kendinizi sıkıcı konuların içerisinde bulabilirsiniz ancak bu gelişim ilerleyen günlerde işinize çok yarayacak bu yüzden bugünlerde gelen zorluklara kapınızı açmalısınız.



YAY

İçsel planda alacağınız olumlu kararlar hayatınızı etkiler nitelikte olabilir. İşinizde olumlu bir tutumda devam etmeniz herkesle aranızdaki bağı güçlendirebilir.



OĞLAK

Potansiyelinizi keşfedebilir ve kendinizi rahat hissettiğiniz alanlarda aksiyon alabilirsiniz. Maddi anlamda girdiğiniz kısa süreli darlık biterek sizi rahatlatabilir.



KOVA

Zorlukların üstesinden geldiğiniz ve düzlüğe çıktığınız bir dönemdesiniz. Önümüzdeki birkaç gün hayatınızda belirgin bir aksiyon ya da yenilik olmayabilir.



BALIK

Mali konularda hesabınızı iyi yapmalı ve sizi zora sokacak harcamalara girmeden ihtiyaçlarınızı karşılamalısınız.

Orta seviyede egzersizi ihmal etmemeye çalışın.