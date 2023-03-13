KOÇ
Partnerinizin fazla üstüne gidiyor ve tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz.
Akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte. Olayları farklı açılardan görün.
BOĞA
İşinizi sevmeye başlamanız ya da sevdiğiniz işe geçmeniz olası.
Attığınız her adım sizi başarıya götürecek.
Aşk hayatınızda eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.
İKİZLER
İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz.
Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda fevri olmamaya devam etmelisiniz. Pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak sizin açınızdan ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar.
ASLAN
Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz.
Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
Duygusal konularda verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade etmelisiniz. Hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.
TERAZİ
Sezgilerinize güvenmeniz, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeniz bakımından önemli olacak. Daha olumlu bir hayat için cümlelerinize dikkat etmelisiniz.
AKREP
Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.
Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırIlmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz.
YAY
Kaynakların ve bereketin artacağı bugünlerde kendinizi bir takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz.
Gelecek yardım ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde iş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.
KOVA
Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.
BALIK
Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.
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KOÇ
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