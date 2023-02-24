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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 24 Şubat 2023, Cuma

24 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Tam istediğiniz gibi bir şeyleri gerçekleştirebilmek size daha da cesaret verebilir.
Yeni kültürleri de merak ettiğiniz eğitim dolu bir evreden geçebilirsiniz.

BOĞA
İşlerinizi, çaba göstermediğiniz için olumsuza dönüştürme ihtimaliniz çok yüksek. Öncelikle çaba-istek dengenizi realistik bir şekilde kurmanız önemli olacak.

İKİZLER
İkili ilişkilerinizde toparlanma sürecine girebilirsiniz. Özellikle ilişkisi bitme tehlikesi altında olan ikizler bugünlerde çözümü tekrar denemede bulabilirler.

YENGEÇ
Ruh halinizin verimli olması dahilinde çevrenize de yardımcı olabilme fırsatı yakalayacaksınız.
İşinizle ilgili para ya da olumlu süreçler artık karşınıza çıkabilir.

ASLAN
Baş ağrılarınız artabilir.
Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.

BAŞAK
Maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.
Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir.

TERAZİ
Öfkenizi kontrol etmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız. Bu haliniz sizi verimsiz hissettirebilir.
İşinizde de çözüm odaklı olmaya çalışmalısınız.

AKREP
Hayatınızdaki negatif olayların bitmiş olmasına rağmen geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz.
Yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hep hatırlayın.

YAY
Bugünlerde aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz.
Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.

OĞLAK
Endişeleriniz hayatınızı yönetmeye devam ediyor olabilir. Sağlıkla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve pozitif tutum ile hayatınıza güzellikleri dahil etmelisiniz.

KOVA
Kendinizi verimli hissedebilmek için verimli hareket etmeniz gerektiğini hatırlayabilirsiniz.
Hayatı yeniden dizayn etmekte cürretkar olabileceksiniz.

BALIK
Günü yalnız geçirmek ve kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.
Özellikle ikili ilişkilerde partnerinizin verimsiz hallerini görmek iç disiplininizi tetikleyebilir.

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