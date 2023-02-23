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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Şubat 2023, Perşembe

23 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi kendi ev mekanınızda huzurlu hissedeceksiniz ayrıca orta tempoda yürüyüş de size çok iyi gelebilir. Açık havada olmak ile dengelenebilirsiniz.

BOĞA
Arkadaş canlısı halleriniz çevrenize yeni insanlar çekmenize neden olabilir.
Aşk konusunda kendinizi sakinleştirip ani tepkiler vermemelisiniz.

İKİZLER
Kişisel çabalarınız dahilinde gerçekleşecek olaylar kontrolünüzde olacaktır.
Partnerinize güveninizi de arttırmalı ve akışta olmaya gayret göstermelisiniz.

YENGEÇ
Partnerinizle sosyal bir etkileşim içerisinde bulunmak ya da içtenlikle ilgilenmek için uygun bir gün.
Verdiğinizin karşılığını aldığınızı görmek sizi epey mutlu edebilir.

ASLAN
Sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz.
Sosyalleşirken aynı zamanda farklı fikirleri de dinlemeyi ve deneyimlemeyi keşfedebilirsiniz.

BAŞAK
Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da, ya da olaylar istediğiniz şekilde gitmiyor olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz.

TERAZİ
Doğuştan gelen enerjinizle zaten istediğinizde herkesi mutlu edebilme potansiyeliniz var. Partnerinizle beraber ilişkinizi mutlu hale getirmeyi deneyimleyebilirsiniz.

AKREP
Ciddi ilişkisi olan Akrep'ler partnerlerini aileleri ile tanıştırmak gibi adımlar atabilirler. İlişkinizi ciddiye götürmek noktasında uyumlu ilerleyebilirsiniz.

YAY
Gerçekçi olmayı, içinde bulunduğunuz hal içerisinde hedefinize nasıl gideceğinize dair yön belirlemek için kullanırsanız dengeyi oturtabilirsiniz.

OĞLAK
Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Aşk konusunda yalnız olan Oğlak'lar seçeneklerden dolayı karar vermekte zorlanabilirsiniz.

KOVA
Sosyalliğin sizin için önemli olacağı bugünlerde beklentiniz eğlenmek ve sohbet etmek olabilir. Fikir paylaşımları, farklı kültürlerle iç içe bulunmak iyi gelebilir.

BALIK
Partnerinizle olabilecek ufak anlaşmazlıkları büyütmemiş olduğunuzdan emin olmalısınız. İş ve eğitim konularında alacağınız sorumluluklar size mutlu hissettirebilir.

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