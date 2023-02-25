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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 25 Şubat 2023, Cumartesi

25 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Azimli olmanın faydalı olduğunu fark edebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Hırslı olan Koç'lar iş yerlerinde hiç istemedikleri sürtüşmeler yaşayabilirler.

BOĞA
Güzel şeyler yıkıcı değişimlerin arkasından gelebilir. Olayların iyi yönüne yönelerek kendinizi iyi hissetmeye teşvik ederseniz hayallerinize kolay yoldan ulaşabilirsiniz.

İKİZLER
İyi bir birey olmak için elinizden geleni yaparken aslında farkında olmadan başkalarının mutluluğu için kendinizi ve kendi isteklerinizi feda edebiliyorsunuz.

YENGEÇ
Başkalarına yardımcı olmanız için gerekli koşulların olacağı bir gündesiniz. Biraz bunalsanız da başkalarına yardım edebilmenin keyfi ağır basabilir.

ASLAN
Zekanızı doğru yerde kullandığınız taktirde bugünlerde her konuda desteklenecek ve isteklerinizi elde edebileceksiniz. Neşeniz sonunda yerine gelecek.

BAŞAK
Arkadaşlık ilişkilerinde anlayış ve paylaşıma önem vereceğiniz bir gün olacak.
Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz.

TERAZİ
İş konularında çalışmak istemeyebilirsiniz ancak kariyer planları motivasyonunuz olabilir. Aşk hayatınızda sorunları çözmek için alttan almayı denemelisiniz.

AKREP
Çevrenizdeki değişimlere ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.
Sizden bağımsız olarak dostlarınız arasında olacak gerginlik size de etki edebilir.

YAY
Yeni başlatmak istediğiniz olaylarda daha önce fark etmediğiniz fırsatları fark ederek kendinizden daha emin bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK
Aile ilişkilerini ön plana koyacağınız günlerdesiniz. Direnciniz yüksek olduğu için sorunu kolayca aşarak kendinizle gurur duyma fırsatı yakalayabileceksiniz.

KOVA
Sözler verirken dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.
Bugünlerde ilişkilerinizde ya da işinizde yapamayacağınız vaadler vermek için teşvik edilebilirsiniz.

BALIK
Arkadaş çevrenizde bugün taraflı olmanız gerektiği gerekçesi ile suçlanabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sık sık sadece kendinizi düşündüğünüz hatırlatılabilir.

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