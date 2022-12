31 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Duygularınızın yoğunlaşabileceği bugünlerde alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz.

İletişimde olmaktan çekindiğiniz kişiler hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler.



BOĞA

Sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

Kariyer hırslarından uzak günü keyif alarak tamamlamak için elinizden geleni yapmayı tercih edebilirsiniz.



İKİZLER

Kararsızlık yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

Her konuda seçeneklerin fazla olması rota belirlemeniz hususunda kafa karıştırıcı olabilir. Sezgilerinizi dikkate alın.



YENGEÇ

Alışveriş yapmak, kişisel bakımınıza özen göstermek için uygun bir gün. Günü verimli geçireceğiniz ve harcama dengenizi sağlayabileceğiniz keyifli bir gün geçirebilirsiniz.



ASLAN

Olayları esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir. İşinizde aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir. Esnek tutumunuz size başarı getirebilir.



BAŞAK

Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir.

Her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz. İsteklerinizi belirgin dile getirmeniz gerekebilir.



TERAZİ

İş konusunda dengeyi tutturmaya özen göstermelisiniz.

Adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın.



AKREP

Kimsenin baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.

Kariyerinizde mutlu olacağınız süreçtesiniz. Çizginizi belirtmeniz tarzınızı oturtacaktır.



YAY

Evde oturmak istemeyebilirsiniz.

Etkinlikler için oldukça uygun bir gün.

Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.



OĞLAK

Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

Tecrübe önemli.



KOVA

Aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir gündesiniz.

Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir.



BALIK

Araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Çalışan Balık'lar üstlerinin desteğini gördüklerini hissedebilirler.