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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 31 Aralık 2022, Cumartesi

31 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Duygularınızın yoğunlaşabileceği bugünlerde alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz.
İletişimde olmaktan çekindiğiniz kişiler hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler.

BOĞA
Sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.
Kariyer hırslarından uzak günü keyif alarak tamamlamak için elinizden geleni yapmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER
Kararsızlık yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.
Her konuda seçeneklerin fazla olması rota belirlemeniz hususunda kafa karıştırıcı olabilir. Sezgilerinizi dikkate alın.

YENGEÇ
Alışveriş yapmak, kişisel bakımınıza özen göstermek için uygun bir gün. Günü verimli geçireceğiniz ve harcama dengenizi sağlayabileceğiniz keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN
Olayları esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir. İşinizde aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir. Esnek tutumunuz size başarı getirebilir.

BAŞAK
Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir.
Her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz. İsteklerinizi belirgin dile getirmeniz gerekebilir.

TERAZİ
İş konusunda dengeyi tutturmaya özen göstermelisiniz.
Adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın.

AKREP
Kimsenin baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.
Kariyerinizde mutlu olacağınız süreçtesiniz. Çizginizi belirtmeniz tarzınızı oturtacaktır.

YAY
Evde oturmak istemeyebilirsiniz.
Etkinlikler için oldukça uygun bir gün.
Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.

OĞLAK
Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.
Tecrübe önemli.

KOVA
Aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir gündesiniz.
Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir.

BALIK
Araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Çalışan Balık'lar üstlerinin desteğini gördüklerini hissedebilirler.

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