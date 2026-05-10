Ankara'da yaşayan milli karateci ve antrenör Esra Özkan, serebral palsili kızı Bahar için kendi imkanlarıyla özel aparat geliştirdi. Doktorların "Asla kullanamaz" dediği sağ elini bu aparat sayesinde kullanmaya başlayan 16 yaşındaki Bahar artık yazı yazabiliyor, katı gıda tüketebiliyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
"HAYATIM KIZLARIM"
Annesinin geliştirdiği aparatların hayatını değiştirdiğini söyleyen Bahar Özkan, "Daha öncesinde doktorlar, sağ elimi ne yaparsam yapayım asla kullanamayacağımı söylemişti. Ancak şu an annemin parmaklarım için geliştirdiği bu aparat sayesinde, yemeğimi kendim yiyebiliyorum" ifadelerini kullandı.
Kızlarının 5,5 aylık prematüre olarak dünyaya geldiğini belirten anne Bahar Özkan ise, "Hayatımı 'kızlarımdan önce' ve 'kızlarımdan sonra' diye ikiye ayırabilirim. O kadar farklı bir deneyim içindeyim" şeklinde konuştu.