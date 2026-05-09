Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray yaklaşık 2 milyar TL'lik gelir elde ederek adeta kasasını doldurdu. Ligi zirvede tamamladığı için Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası olarak 950 milyon TL alacak.
Sarı-Kırmızılılar turnuvada ilerlemesi halinde bu rakamı daha artırma şansına sahip olacak. Ligi zirvede bitiren Aslan, şampiyonluk ödülü olarak 227,8 milyon TL kazandı. Ayrıca sezon boyu alınan galibiyetler için ödenen yaklaşık 250 milyon TL performans primi ve geçmiş şampiyonlukların getirdiği 86 milyon TL'lik şampiyonlar payı, müthiş geliri katlayan diğer unsurlar oldu. Yayıncı kuruluş havuzundan gelen payın ise 400 milyon TL civarında olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık 2 milyar lira gelir elde eden Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk gelirinin 2,5- 3 milyar TL'yi bulabileceği de gelen bilgiler arasında.
İŞTE BURUK'UN YENİ HEDEFİ
Galatasaray'ın başında üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk gözünü yeni bir rekora dikmiş durumda. Başarılı çalıştırıcı yeni sezonda da şampiyon olması durumunda Avrupa'nın en büyük 10 liginde tarihe geçmeyi başaracak. Başarılı teknik adam, 2026- 27 sezonunda mutlu sona ulaşıp 5'te 5 yaparsa İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri (Juventus 2014-2019) ve Miguel Munoz'dan ( Real Madrid 1960-1965) sonra bu başarıya ulaşan üçüncü teknik adam olacak.
UĞURCAN'DAN FLAŞ GÖNDERME
Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, maç sonunda yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan Bordo-Mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koymuştu. Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a flaş bir göndermede bulundu.