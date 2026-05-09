Ligde üst üste dört kez zafere uzanan Okan Buruk, 5'te 5 yaparsa Avrupa'nın en büyük 10 liginde Allegri ve Munoz'dan sonra bu başarıya ulaşan üçüncü teknik adam olacak.Galatasaray'ın başında üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk gözünü yeni bir rekora dikmiş durumda. Başarılı çalıştırıcı yeni sezonda da şampiyon olması durumunda Avrupa'nın en büyük 10 liginde tarihe geçmeyi başaracak. Başarılı teknik adam, 2026- 27 sezonunda mutlu sona ulaşıp 5'te 5 yaparsa İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri (Juventus 2014-2019) ve Miguel Munoz'dan ( Real Madrid 1960-1965) sonra bu başarıya ulaşan üçüncü teknik adam olacak.