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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 30 Aralık 2022, Cuma

30 Aralık günlük burç yorumları


KOÇ
Özel hayatınızda zarafetinizle ön plana çıkmanız mümkün.
Nazik bir ses tonu ile işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabileceksiniz.

BOĞA
Aşk ilişkilerinizde beklentinizi tam olarak karşılayamayacak koşullar gelişebilir.
Sizin bakış açınız ve zekanız büyük önem kazanabilir.
Sevgi ön planda olacak.

İKİZLER
Özellikle kariyer odaklı konular ön plana çıkarken manevi konulara geç kalmaya meyil edebilirsiniz. İkili ilişkide tartışmalara dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ
Aşk konusunda yüksek enerjiniz ve pozitif halinizle de hemen dikkat çekeceksiniz.
Enerjinizi düşüren kişi ve konuları kendinizden hızlıca uzaklaştırabileceksiniz.

ASLAN
Ay'ın burcunuzu ziyaretinden ötürü duygularınız daha yoğun hissedilir olabilir. Alıngan olmamaya özen göstermelisiniz.
Gününüz enerjik geçebilir.

BAŞAK
Stres odaklı sağlıksız beslenmeye karşı önleminizi almanız gerekmekte. İş yerinizde olabilecek bazı aksilikler neticesinde tüm sorumluluk size yüklenilebilir.

TERAZİ
Duygusal konularda çevrenizdeki etkileşimin bir parçası olmak isteyebilirsiniz. Özellikle ailevi ilişkilerinizde aile etkinliklerinin bir parçası olmak size iyi gelebilir.

AKREP
Bugünlerde kutlama yapabileceğiniz olay ve durumlar yaşanabilir.
Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz.

YAY
Aile ilişkilerinizde sözün sizde olması ve karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz. Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek rahatlayabilirsiniz.

OĞLAK
Yükselme ve kariyer odaklı konularda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var.

KOVA
Kendinizi olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz. Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecek.

BALIK
Alışveriş yapmak için uygun bir gün. Karakteristik olarak size uyum sağlayamayacak kişileri hayatınıza çekebilirsiniz. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.

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