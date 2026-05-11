KÜRESEL piyasalar geçtiğimiz hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, borsalarda rekorlara imza atıldı. Asya borsalarında Güney Kore ve Japonya rallisi görüldü. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 13.63, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.38 değer kazandı. Nikkei 225 endeksi 63.091, Kospi endeksi de 7.531 puanla rekor seviyeyi gördü. New York borsasında da haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 2.33, Nasdaq endeksi yüzde 2.38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0.22 değer kazandı. S&P 500 endeksi 7.401, Nasdaq endeksi 26.248 puanla rekor seviyeyi gördü.
YÜZDE 4.29 YÜKSELDİ: Geçen hafta brekor da Borsa İstanbul'dan geldi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4.29 yükselişle 15.062,64 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 15.167,10 puana taşıdı. Yılbaşından bu yana kaydettiği yükseliş yüzde 33.75'i bulan BIST 100 endeksi, geçen haftayı yatırım araçları arasında ilk sırada tamamladı. Getiride borsayı, altın takip etti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3.19 artışla 6 bin 918 liraya, cumhuriyet altını yüzde 3.17 yükselişle 46 bin 601 liraya, çeyrek altın yüzde 3.19 değer kazanarak 11 bin 588 liraya çıktı.
GÖZLER TRUMP'TA: Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Çin ziyaretinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor. Yurt içinde de bu hafta çarşamba günü ödemeler dengesi, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu, cuma günü de TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.