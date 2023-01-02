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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 02 Ocak 2023, Pazartesi

2 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Kariyer konusunda karşınıza çıkan engeller ilerlemeniz hususunda engel teşkil etse de tecrübe edinip hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.
Bu süreç geçici olacak.

BOĞA
Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler bazı hususlarda size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenmede hevesli olabilirsiniz.

İKİZLER
Evinize yeniliği davet etmek isteyebilir ve duygusal açıdan kararlar alabilirsiniz.
Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır.

YENGEÇ
Kararlı olduğunuz taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.
Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.

ASLAN
Mesleki konularda sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ve yapabilirliklerinizi kanıtlamaya çalışma odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK
Önemli kararları tek başınıza almaktan çekinebilirsiniz.
Kendinizi isteklerinize karşılık bulamamış hissetseniz de gün içinde alacağınız haberler içinizi ferahlatabilir.

TERAZİ
Çözüm odaklı olacağınız ve çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz başarılı ve isteklerini elde etmenin yollarını arayan bir gün sizler için.

AKREP
Kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilirsiniz.
Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın.

YAY
Takım çalışmasına yönelmeniz, daha çok kişi ile bir arada bulunmanız size iyi gelerek daha çok konuda fikir sahibi olmanıza vesile olabilir. Enerjik bir gün sizler için.

OĞLAK
Maddiyat odaklı istekleriniz hemen elinize geçebilir. Bazı istedikleriniz hayatınıza hediye olarak gelebilir bu durum da sizi epey rahatlatarak güvende hissettirebilir.

KOVA
Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.

BALIK
Maddi ve duygusal isteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba hem ilişkinize mutluluk hem paranıza bereket getirecek.
Sezgilerinizi dinleyin.

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