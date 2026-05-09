Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Hüseyin Beyazyıldız, evde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Bilgisayar kutusundan çıkan "Bilgisayarım Afrikalı birine verilsin" notu ve aylar önce dijital hesabından ağabeyini vasi tayin etmesi, ölümü gizemli hale getirdi...

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Hüseyin Beyazyıldız, 5 Ekim Pazartesi akşamı kendisinden haber alamayan ağabeyi Hasan Beyazyıldız'ın yedek anahtarla eve girmesiyle koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Beyazyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede kalbinden vurulduğu tespit edildi. Beyazyıldız'ın el tırnaklarında herhangi bir kalıntı bulunmadığı, vücudunda ise darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, “Birçok telefon firması, dijital miras kişisi tanımlamasını destekliyor” diye konuştu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

SIRA DIŞI VASİYET

Yanında ruhsatsız tabanca ve boş kovan bulunan Hüseyin Beyazyıldız'ın geride bıraktığı "Afrikalı birine verilsin" notu dikkat çekti.

SİCİLİ KABARIK

Ayrıca aylar önce dijital hesabı üzerinden ağabeyini vasi tayin ettiği ortaya çıktı. Hüseyin Beyazyıldız, yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktığı ve 11 su kaydı olduğu ortaya çıktı. Savcılık, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı detaylı soruşturma başlattı.
