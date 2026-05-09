Kazada yaralanan eşi Yusuf Boylu'nun tedavisi sürerken, acı olay bir çocuk annesi kadının Anneler Günü'nde ailesini yasa boğdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Mutlulukla başlaması gereken günde gelen kaza, aileyi kabusa sürükledi. Hastaneye kaldırılan yaralı çiftten 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yusuf Boylu'nuj tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Anneler Günü'nde gelen bu acı veda, yakınlarını gözyaşlarına boğdu.