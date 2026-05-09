Manisa Sarıgöl’de kontrolden çıkan traktör takla attı: 48 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Anneler Günü sabahı yaşanan traktör faciası bir aileyi yıktı. Kontrolden çıkarak takla atan traktörde ağır yaralanan 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Anneler Günü'nde bir aileye en ağır acı çöktü... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün sabah kontrolden çıkan traktörün yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanıp takla atmasıyla Yusuf Boylu ile eşi Raziye Boylu ağır yaralandı.
Kazada yaralanan eşi Yusuf Boylu'nun tedavisi sürerken, acı olay bir çocuk annesi kadının Anneler Günü'nde ailesini yasa boğdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

EŞİ YARALANDI

Mutlulukla başlaması gereken günde gelen kaza, aileyi kabusa sürükledi. Hastaneye kaldırılan yaralı çiftten 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yusuf Boylu'nuj tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Anneler Günü'nde gelen bu acı veda, yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
