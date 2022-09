8 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Karşılıksız aşk içerisinde olan Koç'lar bugünlerde yeni gelişmeler yaşayabilirler. Bu iyi olabileceği gibi kötü de olabilir.

Kalbinizin sesine güvenin.



BOĞA

Mesleki alanda kendinizi çok iyi ifade ederken, duygusal konularda heyecana kapılarak tam olarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.



İKİZLER

Oluşacak olumsuz durumlara karşı sakinliğinizle önlem almak elinizde...

Partnerinize olan sevginiz, yargınızın önüne geçtiği sürece her şey düzelecektir.



YENGEÇ

Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun.

Sizi seven kişilere her şeyinizi karşılık beklemeksizin anlatın.



ASLAN

Karmanın hayatınızdaki etkileri, sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek. Düşünceleri pozitif tutmak ve iyilik yapmak önemli olacak.



BAŞAK

Komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz. Zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir.



TERAZİ

Evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz. Hareket, spor gibi durumlar size iyi gelebilir.



AKREP

Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün. Dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.



YAY

Bugünlerde öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.



OĞLAK

Son günlerde eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.

Yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli bir film izlemek size iyi gelebilir.



KOVA

Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.

Faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.



BALIK

Zamanlama yaparken hayatınızı hesaba katmalısınız.

Günlük planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissettirecektir.