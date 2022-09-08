KOÇ
Karşılıksız aşk içerisinde olan Koç'lar bugünlerde yeni gelişmeler yaşayabilirler. Bu iyi olabileceği gibi kötü de olabilir.
Kalbinizin sesine güvenin.
BOĞA
Mesleki alanda kendinizi çok iyi ifade ederken, duygusal konularda heyecana kapılarak tam olarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.
İKİZLER
Oluşacak olumsuz durumlara karşı sakinliğinizle önlem almak elinizde...
Partnerinize olan sevginiz, yargınızın önüne geçtiği sürece her şey düzelecektir.
YENGEÇ
Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun.
Sizi seven kişilere her şeyinizi karşılık beklemeksizin anlatın.
ASLAN
Karmanın hayatınızdaki etkileri, sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek. Düşünceleri pozitif tutmak ve iyilik yapmak önemli olacak.
BAŞAK
Komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz. Zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir.
TERAZİ
Evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz. Hareket, spor gibi durumlar size iyi gelebilir.
AKREP
Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün. Dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.
YAY
Bugünlerde öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.
OĞLAK
Son günlerde eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.
Yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli bir film izlemek size iyi gelebilir.
KOVA
Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.
Faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.
BALIK
Zamanlama yaparken hayatınızı hesaba katmalısınız.
Günlük planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissettirecektir.
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