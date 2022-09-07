7 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeniz katı konuların kilidini açabilir. Partnerinizle ilgili öğrenmek istediğiniz bazı konuları öğrenebilirsiniz.



BOĞA

Bu aralar eğlenmeye zaman ayırmanız gerekiyor ve arkadaşlarınız da sizlere yardımcı olabilir.

Sevdiklerinizin her konudaki önerilerine kulak verin.



İKİZLER

Duygusal konularda kendinizi daha ön planda hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir.



YENGEÇ

Yakın dostlarınıza içinizi dökmek size iyi gelebilir. Duygusal açıdan kendinizi kötü hissetmeseniz de anlatacaklarınız olduğunu fark edebilirsiniz.



ASLAN

Son günlerde partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.



BAŞAK

Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir.

İkili ilişkilerde kafanızı karıştıracak gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir.



TERAZİ

Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz.

Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.



AKREP

Bugünlerde olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken size verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanız ve fark etmenizde fayda var.



YAY

Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gerekiyor.

Bugün içinizden çalışmak hiç gelmeyebilir.



OĞLAK

Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz.

Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı.



KOVA

Son zamanlarda ikili ilişkilerde kusurları ön plana çıkartacağınız bir gün. Yalnız olan Terazi'ler seçici bir tutum sergileyerek en doğru adayı bulabilirsiniz.



BALIK

Mesleki konularda kendinizi geliştirmeniz gündeme gelebilir. Yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşın.

Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir.