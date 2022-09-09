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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 09 Eylül 2022, Cuma

9 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmeyin.
Kafa karışıklığı partnerinize çok iyi gelmeyecektir. Kendinizi duruma uyum sağlatın.

BOĞA
İş ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarıyı yakalayabilirsiniz ancak aşk enerjileri sıkışık olabilir ve içe dönük kalmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER
Son günlerde egosal istekleri bir kenara bırakırsanız kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurun.

YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı daha istekli ve partnerinize karşı sevgi dolu olabilirsiniz.
Yine de çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.

ASLAN
Duygusal olarak hüzün ya da melankoli getiren konular zihininizde canlanabilir.
Bu konuları aşmanın ve unutmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır.

BAŞAK
İç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz.
İyi yönlerinizi mutlaka kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.

TERAZİ
Partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız kırıcı olmamak önemli olacak. Bugün sizin için aşk odaklı olabilir.

AKREP
Sevdiğiniz kişi ile yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Kırıcı olup üzülmemek için olgun tavır benimsemekte fayda var.

YAY
Kendinizi dar boğazda hissederek rahatsız olabilirsiniz.
Yapmaya zorunlu olduğunuz bazı işler üzerinize yük bindirebilir, gergin hissedebilirsiniz.

OĞLAK
İnsanlara doğrunuzu dengeli bir biçimde dile getirmek için Boğaz çakranıza çalışabilirsiniz ayrıca bugünlerde daha bol su içmeyi ihmal etmeyin.

KOVA
Bugünlerde hayatta almanız gereken dersler tekrar ve tekrar önünüze dökülebilir. Aynı tarz ilişkileri hayatınıza çektiğinizi fark edebilirsiniz.

BALIK
Son zamanlarda aşk hayatınızda bazı pişmanlıklar yaşayabilir ancak centilmen bir tavır ile dürüstçe özür dileyerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

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