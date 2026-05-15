Eskişehir'de korkunç kaza kamerada! Ters yön canisi Gökçe'yi ezerek öldürdü! ''Bağırsakları görünce içim boşaldı''

Ters İstikamette Hız Yapıp Caddeden Uçtu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, öğle saatlerinde akılalmaz bir sürücü sorumsuzluğuna ve feci bir ölüme sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Emine A. (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, Şirin Sokak üzerinde trafik kurallarını hiçe sayarak ters istikamette ve aşırı süratli bir şekilde ilerlemeye başladı. Hızını alamayarak caddeyi aşan araç, karşı taraftaki Şirinyer Sokak'a adeta uçarak girdi.

Kaldırımdaki Kadını Altına Alıp Direğe Sıkıştırdı

Gözü dönmüş sürücünün kontrolünden çıkan otomobil; önce yol kenarındaki banketleri ve trafik levhalarını çiğnedi, ardından sokak köşesinde hiçbir şeyden habersiz şekilde bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'u (35) altına aldı. Genç kadını altına alan araç, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalan Gökçe Kurtulmuş'un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Resmen Uçtu, Bağırsaklarını Görünce İçim Boşaldı"

Korkunç kazaya saniye saniye şahit olan mahalle esnafı Hasan Bahçecik, olay anını kan donduran sözlerle anlattı. Bahçecik, "Arabanın gaza basma sesini duydum. Önce çöp tenekesini uçurarak karşıya fırlattı. Kırmızı kazaklı bir kadın köşede duruyordu, araba sokağa uçar gibi girdi. Kadın, arabayla elektrik direği arasında sıkıştı. Kurtarmak için hemen koştum ama kadının bağırsaklarını görünce içim boşaldı, daha fazla yanaşamadım. Araba çok süratliydi. Sürücü ise koltuğunda sadece durgun gözlerle etrafa bakıyordu" dedi.

Kazada hafif yaralanan kusurlu sürücü Emine A., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anının güvenlik kameralarına anbean yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.