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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Haziran 2022, Cumartesi

25 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
İşinize ya da bir şeyler üretirken bilhassa dikkatinize ve konsantrasyonunuza önem vererek başlamalısınız. Odak kontrolü ilk niyetiniz olmalı.

BOĞA
Sizi yanlış anlayan insanların farklı yönlerinizi görmesi sizi mutlu edecek.
Entelektüel yapınız ile sizinle tartışmak isteyenleri engelleyebilirsiniz.

İKİZLER
Başka insanların da desteklerinin yadsınamaz olduğunu görecek ve günü minnet ile geçireceksiniz.
Minnet ve şükür manevi yönünüzü de yükseltebilir.

YENGEÇ
Gökyüzü hareketleri bir süredir sizi çalıştırmak ve bir şeyler başartmak husunda itiyordu.
Hak ettiğinizi hissettiğiniz her şey size ayrıca huzur verecek.

ASLAN
Sorumluluklarınızın farkında olduğunuz bir gün olacak zira kendi kendinize, hiçbir yardım almadan başarabildiklerinizi görünce keyfiniz yerine gelecek.

BAŞAK
Aşk hayatınızla ilgili bulunduğunuz dileklerde dikkatli olmanız gerekiyor.
Bugün ritüel, dua gibi enerji yükselten etkinliklere ilginiz artacak.

TERAZİ
Yapacaklarınıza günün erken saatlerinde karar vermek akşama kendinize ödül verebilmenize ve keyfinizin yerine gelmesine vesile olacak. Aşkta şansılısınız.

AKREP
Küçük şeylerin içindeki iyiliği görebileceğiniz kişisel gelişim odaklı bir gün geçirebilirsiniz.
Akşam saatleri evde dinlenmeyi tercih edebilirsiniz.

YAY
İkili ilişkilerinizde olayları zora koşmamak için sizin de çabanız gerekmekte.
Doğru olduğuna inandığınız bakış açınız bazen size zarar verebilir.

OĞLAK
Rutin haline gelen her şey sıkıcı bir etki yarattığı için yeni maceralara girmeye niyet edebilirsiniz.
İkili ilişkilerde iradenize dikkat etmelisiniz.

KOVA
Keyfinize düşkün olacağınız bir süreçtesiniz.
Sağlıksız beslenmemeye dikkat etmelisiniz. Bugünlerde yazılı iletişim aracı ile güzel haberler alabilirsiniz.

BALIK
Girdiğiniz her ortamda lider olmak yerine biraz geri plana geçerek olayların akışını izlemek isteyebilirsiniz.
Yeni bir kitaba başlamak için uygun bir gün.

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