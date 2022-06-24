KOÇ
Duygularınız ile karar vermeye meyilli bir gün olabilir. İş yerinde oluşabilecek konuları bile üstünüze alabilirsiniz. Ancak mantığınızı yine de elden bırakmayın.
BOĞA
Sizden yaşça büyük kişilere karşı nezaketinizi koruyorsunuz. Herkese yardımcı oluyorsunuz. Bu da size yardım edecek dostlarınızın olmasını sağlıyor.
İKİZLER
Uzlaşılması imkansız konularda bile ikna etmeniz gereken herkesi gerekli şekilde ikna edebilirsiniz. Gün sonunda kendiniz ile gurur duyabilirsiniz.
YENGEÇ
Duygusal konuların yerini maddi çıkarlarınız alabilir ve maddiyatın gücünün sizi daha iyi hissettirdiğini düşünebilirsiniz. Paranın araç olduğunu unutmamalısınız.
ASLAN
İş yerinizdeki olayların iç yüzünün farkında olsanız da diplomasiyi elden bırakmamanız gerekiyor. Diplomasi fikri aklınızın hep bir köşesinde olmalı.
BAŞAK
İkili ilişkilerde güzel olayların olması muhtemel... Kendinizi iyi ifade etmeniz partnerinizin sevgiden de öte taktir ve saygısını kazanmanızı sağlayacak.
TERAZİ
Evde vakit geçirmek, evinizi yeniden dizayn etmek, yeni bir dizi ya da kitaba başlamak için uygun bir gün. Kısaca kendinizle baş başa kalmak için uygun anlar.
AKREP
İç dünyanızda kendinize yükleniyorsunuz. Kendinize bu haksızlığı yapmayın. Çünkü dışardan bakıldığında mükemmel bir insan gibi görünüyorsunuz.
YAY
Zihin yüzde yüz kontrol edilemese de biraz olumlama telkini vermek hayatı değiştirebilir. Başkalarına olduğunuz gibi kendinize de destekleyici olmalısınız.
OĞLAK
İşkolikleşme hissettiğinizde küçük molalar ayarlayın. Meditasyon, kitap okuma, evcil hayvanlar ya da çocuklarla vakit geçirmek için oldukça uygun bir gün.
KOVA
Maddi konuların, manevi konulardan daha önemli olduğu bir güne girebilirsiniz. Kendinizi garantiye almak için akla yatkın olmayan işlere girmeye çalışabilirsiniz.
BALIK
Duygusal alanınıza müdahale edilmesi sinirlerinizi gerebilir. Çabuk kavga etme özelliğinizi keşfederek akıcı konuşmaya meyletmeniz gereken bir gün.