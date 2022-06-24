24 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Duygularınız ile karar vermeye meyilli bir gün olabilir. İş yerinde oluşabilecek konuları bile üstünüze alabilirsiniz. Ancak mantığınızı yine de elden bırakmayın.

BOĞA

Sizden yaşça büyük kişilere karşı nezaketinizi koruyorsunuz. Herkese yardımcı oluyorsunuz. Bu da size yardım edecek dostlarınızın olmasını sağlıyor.

İKİZLER

Uzlaşılması imkansız konularda bile ikna etmeniz gereken herkesi gerekli şekilde ikna edebilirsiniz. Gün sonunda kendiniz ile gurur duyabilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal konuların yerini maddi çıkarlarınız alabilir ve maddiyatın gücünün sizi daha iyi hissettirdiğini düşünebilirsiniz. Paranın araç olduğunu unutmamalısınız.

ASLAN

İş yerinizdeki olayların iç yüzünün farkında olsanız da diplomasiyi elden bırakmamanız gerekiyor. Diplomasi fikri aklınızın hep bir köşesinde olmalı.

BAŞAK

İkili ilişkilerde güzel olayların olması muhtemel... Kendinizi iyi ifade etmeniz partnerinizin sevgiden de öte taktir ve saygısını kazanmanızı sağlayacak.

TERAZİ

Evde vakit geçirmek, evinizi yeniden dizayn etmek, yeni bir dizi ya da kitaba başlamak için uygun bir gün. Kısaca kendinizle baş başa kalmak için uygun anlar.

AKREP

İç dünyanızda kendinize yükleniyorsunuz. Kendinize bu haksızlığı yapmayın. Çünkü dışardan bakıldığında mükemmel bir insan gibi görünüyorsunuz.

YAY

Zihin yüzde yüz kontrol edilemese de biraz olumlama telkini vermek hayatı değiştirebilir. Başkalarına olduğunuz gibi kendinize de destekleyici olmalısınız.

OĞLAK

İşkolikleşme hissettiğinizde küçük molalar ayarlayın. Meditasyon, kitap okuma, evcil hayvanlar ya da çocuklarla vakit geçirmek için oldukça uygun bir gün.

KOVA

Maddi konuların, manevi konulardan daha önemli olduğu bir güne girebilirsiniz. Kendinizi garantiye almak için akla yatkın olmayan işlere girmeye çalışabilirsiniz.

BALIK

Duygusal alanınıza müdahale edilmesi sinirlerinizi gerebilir. Çabuk kavga etme özelliğinizi keşfederek akıcı konuşmaya meyletmeniz gereken bir gün.