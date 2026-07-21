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Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir inşaatın iskelesinde çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen Atilla Öztürk hayatını kaybetti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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