Kocaeli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kabul Etti

CHP Genel Merkezi'nde sıcak saatler: Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi

Fabrikaya patlayıcı atmak isteyen şüphelinin elinde düzenek patladı: O anlar kamerada!