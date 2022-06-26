26 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Arkadaşlarınızla tartışırken esneklik gösterememeniz ve empatiden uzak kalmanız çevrenizi kaybetmenize sebep olabilir. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler var.



BOĞA

Önyargılı tutumunuz doğru kişilerle mesafeli olmanıza sebep olabilir. Aşk hayatınızda sorumluluktan kaçmanız problemlerin olmasına neden olabilir.



İKİZLER

Ertelediğiniz hobilerinizi tekrar gündeme getirebilir ve başlamadığınız eğitimlere başlayarak kendinizi geliştirmeye niyet edebilirsiniz.



YENGEÇ

Sorumluluklarınız tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Gerçek sorumluluklarınız ile üstünüze istemsiz aldıklarınızı ayırt edebilir yüklerinizi atabilirsiniz.



ASLAN

Hakkınızı korumak hususunda elinizden geleni yapabilir gerekirse her merciye başvurabilecek cesareti gösterebilirsiniz, çevrenize öncü olabilirsiniz.



BAŞAK

En güzel mutluluk çıkarsız mutluluk olduğu için bu dönemin keyfini çıkartın.

Çekim yasası da sizi bu süreçte istediğiniz üzere destekleyecek.



TERAZİ

Zamanınızı bilgi birikimi edinmek için uygun bir hale getirebilirsiniz böylelikle ilerde karşılaşabileceğiniz problemleri önlemiş olursunuz.



AKREP

Aşk hayatınızda tutku ve sevginin arttığı bir güne girebilirsiniz.

Hayatı algılayış biçiminiz partnerinizle uyumlu hale gelebilir ve tartışmalar önlenebilir.



YAY

Yaratıcı fikirleriniz olması sizi harekete teşvik edebilir. Başarılı olmak yolunda istikrarın önemli olduğunu hatırlamalı ve üşengeçlikten uzak durmalısınız.



OĞLAK

Sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

Bazı konuları tartışmaktan uzak kalmanız nezaketinizi göstereceği için saygınlığınıza olumlu yönde fayda sağlar.



KOVA

Anlayışınızın yükseleceği ve tecrübeyi yaşam biçimi olarak kabul edeceğiniz bir gün olabilir. Olgunluğunuz karşı cinsin ilgisini çekerek size yöneltebilir.



BALIK

Zorunlu hissettiğiniz bazı konularda çekimser kalabilir özgürlüğünüze müdahale istemeyebilirsiniz.

Keyfiniz yerinde bir gün olabilir.