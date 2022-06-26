Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 26 Haziran 2022, Pazar

26 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlarınızla tartışırken esneklik gösterememeniz ve empatiden uzak kalmanız çevrenizi kaybetmenize sebep olabilir. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler var.

BOĞA
Önyargılı tutumunuz doğru kişilerle mesafeli olmanıza sebep olabilir. Aşk hayatınızda sorumluluktan kaçmanız problemlerin olmasına neden olabilir.

İKİZLER
Ertelediğiniz hobilerinizi tekrar gündeme getirebilir ve başlamadığınız eğitimlere başlayarak kendinizi geliştirmeye niyet edebilirsiniz.

YENGEÇ
Sorumluluklarınız tekrar gözden geçirebilirsiniz.
Gerçek sorumluluklarınız ile üstünüze istemsiz aldıklarınızı ayırt edebilir yüklerinizi atabilirsiniz.

ASLAN
Hakkınızı korumak hususunda elinizden geleni yapabilir gerekirse her merciye başvurabilecek cesareti gösterebilirsiniz, çevrenize öncü olabilirsiniz.

BAŞAK
En güzel mutluluk çıkarsız mutluluk olduğu için bu dönemin keyfini çıkartın.
Çekim yasası da sizi bu süreçte istediğiniz üzere destekleyecek.

TERAZİ
Zamanınızı bilgi birikimi edinmek için uygun bir hale getirebilirsiniz böylelikle ilerde karşılaşabileceğiniz problemleri önlemiş olursunuz.

AKREP
Aşk hayatınızda tutku ve sevginin arttığı bir güne girebilirsiniz.
Hayatı algılayış biçiminiz partnerinizle uyumlu hale gelebilir ve tartışmalar önlenebilir.

YAY
Yaratıcı fikirleriniz olması sizi harekete teşvik edebilir. Başarılı olmak yolunda istikrarın önemli olduğunu hatırlamalı ve üşengeçlikten uzak durmalısınız.

OĞLAK
Sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.
Bazı konuları tartışmaktan uzak kalmanız nezaketinizi göstereceği için saygınlığınıza olumlu yönde fayda sağlar.

KOVA
Anlayışınızın yükseleceği ve tecrübeyi yaşam biçimi olarak kabul edeceğiniz bir gün olabilir. Olgunluğunuz karşı cinsin ilgisini çekerek size yöneltebilir.

BALIK
Zorunlu hissettiğiniz bazı konularda çekimser kalabilir özgürlüğünüze müdahale istemeyebilirsiniz.
Keyfiniz yerinde bir gün olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 26 Haziran günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA