16 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız bazı gerginlikler tekrar edebilir.



BOĞA

Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilir bu yüzden kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.



İKİZLER

Sevdiğiniz insanlarla aranızda her an kopukluklar olabilir.

Çevrenize sırlarınızı açmayın. Cesaretli ve bilinçlisiniz. Tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.



YENGEÇ

Topraklanmak enerjinize oldukça iyi gelebilir. işlerinizdeki başarınızdan dolayı beklemediğiniz bir kişilerden özel olarak sizi arayıp tebrik edenler olacak.



ASLAN

Hayaller kurmak ve bunları gerçekleştirmek sizler gibi güçlü bir grup için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli. Planlarınızı vakitsiz uygulamaya koyuluyorsunuz.



BAŞAK

İş ve sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmenizden ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek, sessizliğe ve yalnızlığa zaman ayırmak size iyi gelecektir.



TERAZİ

Son zamanlarda maddi konumunuzda artış olması her alanda rahatlamanıza sebep olacak.

Çevrenize destek olmak sizi mutlu edebilir.



AKREP

Kariyerinizle ilgili karmaşık sorunlar yaşasanızda gün içinde alacağınız bir haber sizi rahatlatacak. Olayları, durumları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz.



YAY

Değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.

Seyahate çıkabilirsiniz.

Özel yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacak.

İlginç bir deneyim olabilir.



OĞLAK

Kendinizi sakinlik içerisinde dinlemelisiniz.

Bu arada kendinize güven duyarak adımlarınızı sağlam atmaya başladınız. İşleriniz yoğunlaşıyor.





KOVA

İlerleyen günlerde bazı sorunları sakin kalarak önleyebilirsiniz.

Bugünlerde bir hayli dikkatsizsiniz.

Yoğunluğun içinde sosyal yaşamınızdan ödün vermiyorsunuz.



BALIK

Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ve anlaşmanız sizi daha da popüler yapıyor. Dik bir tavır sergiliyorsunuz. İş yerinizde size verilen talimatları çok iyi dinleyin ve uygulayın.