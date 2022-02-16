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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 16 Şubat 2022, Çarşamba

16 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız bazı gerginlikler tekrar edebilir.

BOĞA
Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilir bu yüzden kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.

İKİZLER
Sevdiğiniz insanlarla aranızda her an kopukluklar olabilir.
Çevrenize sırlarınızı açmayın. Cesaretli ve bilinçlisiniz. Tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

YENGEÇ
Topraklanmak enerjinize oldukça iyi gelebilir. işlerinizdeki başarınızdan dolayı beklemediğiniz bir kişilerden özel olarak sizi arayıp tebrik edenler olacak.

ASLAN
Hayaller kurmak ve bunları gerçekleştirmek sizler gibi güçlü bir grup için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli. Planlarınızı vakitsiz uygulamaya koyuluyorsunuz.

BAŞAK
İş ve sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmenizden ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek, sessizliğe ve yalnızlığa zaman ayırmak size iyi gelecektir.

TERAZİ
Son zamanlarda maddi konumunuzda artış olması her alanda rahatlamanıza sebep olacak.
Çevrenize destek olmak sizi mutlu edebilir.

AKREP
Kariyerinizle ilgili karmaşık sorunlar yaşasanızda gün içinde alacağınız bir haber sizi rahatlatacak. Olayları, durumları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz.

YAY
Değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.
Seyahate çıkabilirsiniz.
Özel yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacak.
İlginç bir deneyim olabilir.

OĞLAK
Kendinizi sakinlik içerisinde dinlemelisiniz.
Bu arada kendinize güven duyarak adımlarınızı sağlam atmaya başladınız. İşleriniz yoğunlaşıyor.


KOVA
İlerleyen günlerde bazı sorunları sakin kalarak önleyebilirsiniz.
Bugünlerde bir hayli dikkatsizsiniz.
Yoğunluğun içinde sosyal yaşamınızdan ödün vermiyorsunuz.

BALIK
Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ve anlaşmanız sizi daha da popüler yapıyor. Dik bir tavır sergiliyorsunuz. İş yerinizde size verilen talimatları çok iyi dinleyin ve uygulayın.

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