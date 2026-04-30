Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattı için önemli bir ismi yeniden gündemine aldı.

Siyah-Beyazlı ekip, ara transfer döneminde de ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı Thilo Kehrer için sezon sonunda bir kez daha girişimlerde bulunmayı planlıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco FC forması giyen 29 yaşındaki stoper için teknik heyetin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş teknik ekibinin, şartların oluşması halinde deneyimli savunmacının transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Thilo Kehrer. (Fotoğraflar: AFP)

Bu sezon Monaco ile 37 karşılaşmada görev alan Kehrer, skor katkısı üretemese de savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti. Çok yönlü yapısı sayesinde hem stoper hem de sağ bekte görev alabilen oyuncunun, Beşiktaş'ın savunma rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde olan Kehrer için yönetimin sezon bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacağı ve transfer şartlarını değerlendireceği belirtiliyor.