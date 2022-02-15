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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 15 Şubat 2022, Salı

15 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Güzel bir gün geçirmek için dostlarınızı da davet edebilirsiniz.
Duygusal karmaşa hissedebilirsiniz ancak dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklamalısınız.

BOĞA
Cesur olmak sizler için yerli bir adım olacaktır. Sevdiğinizin davranışlarından etkilenebilirsiniz.
Sizin de ona karşı daha ilgili davranmanız gerekiyor.

İKİZLER
Başarılı olmak için kararlarınızın, dünyanızdan mı egonuzdan mı geldiğini anlamanız şart. Katılacağınız toplantılarda projelerinizi ortaya koyabilirsiniz.

YENGEÇ
Parasal meselelerinizi ailenizle paylaşın.
Onların desteğiyle düze çıkacaksınız.
Harcamalarınıza dikkat edin. Çeşitli organizasyonlara davet edilebilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde alacağınız haberler sizi oldukça heyecanlandıracak.
Sağlığınıza dikkat etmezseniz önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK
Bu aralar ilgiye ve sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz.
Çevrenizdeki dostlarınızdan ilgi bekliyorsunuz.

TERAZİ
Son günlerde yapacağınız her işi iki kez gözden geçirerek uygulamaya koyuyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var.

AKREP
Bu aralar aynı şekilde aşk hayatınızdaki bağlantı ve şefkati de cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.

YAY
Cesaretiniz sizleri yeni bağlantılara itebilir. Aşırı fevri davranışlarınız sizi zora sokuyor ve üzülüyorsunuz. Sakin olmakta fayda var.

OĞLAK
İlginç kişileri çekici bulabilirsiniz. Ayrıca yakın bir arkadaşınız ile aranızdaki ilişki aşka dönüşebilir.
Dikkatinizi pratik konulara odaklayın.

KOVA
Kariyer konusunda içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.
Arkadaşlarınıza ayırdığınız zamanın bir kısmını sevdiğiniz ile geçirirseniz, ilişkiniz daha sıcak olabilir.

BALIK
Yaratıcı çözümleriniz ile dikkat çekici olacaksınız. Karamsar konulardan uzaklaşmalısınız.
Cesur bir siz, beraberinde özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.

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