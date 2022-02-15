15 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Güzel bir gün geçirmek için dostlarınızı da davet edebilirsiniz.

Duygusal karmaşa hissedebilirsiniz ancak dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklamalısınız.



BOĞA

Cesur olmak sizler için yerli bir adım olacaktır. Sevdiğinizin davranışlarından etkilenebilirsiniz.

Sizin de ona karşı daha ilgili davranmanız gerekiyor.



İKİZLER

Başarılı olmak için kararlarınızın, dünyanızdan mı egonuzdan mı geldiğini anlamanız şart. Katılacağınız toplantılarda projelerinizi ortaya koyabilirsiniz.



YENGEÇ

Parasal meselelerinizi ailenizle paylaşın.

Onların desteğiyle düze çıkacaksınız.

Harcamalarınıza dikkat edin. Çeşitli organizasyonlara davet edilebilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde alacağınız haberler sizi oldukça heyecanlandıracak.

Sağlığınıza dikkat etmezseniz önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz.



BAŞAK

Bu aralar ilgiye ve sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz.

Çevrenizdeki dostlarınızdan ilgi bekliyorsunuz.



TERAZİ

Son günlerde yapacağınız her işi iki kez gözden geçirerek uygulamaya koyuyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var.



AKREP

Bu aralar aynı şekilde aşk hayatınızdaki bağlantı ve şefkati de cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.



YAY

Cesaretiniz sizleri yeni bağlantılara itebilir. Aşırı fevri davranışlarınız sizi zora sokuyor ve üzülüyorsunuz. Sakin olmakta fayda var.



OĞLAK

İlginç kişileri çekici bulabilirsiniz. Ayrıca yakın bir arkadaşınız ile aranızdaki ilişki aşka dönüşebilir.

Dikkatinizi pratik konulara odaklayın.



KOVA

Kariyer konusunda içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.

Arkadaşlarınıza ayırdığınız zamanın bir kısmını sevdiğiniz ile geçirirseniz, ilişkiniz daha sıcak olabilir.



BALIK

Yaratıcı çözümleriniz ile dikkat çekici olacaksınız. Karamsar konulardan uzaklaşmalısınız.

Cesur bir siz, beraberinde özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.