Ev sahiplerinin emlak vergisi telaşı başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksitin 1 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Gecikenleri ise ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3.7 gecikme zammı bekliyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Kimler muaf tutulacak? Yeni emekliler de vergi muafiyetinden yararlanabilecek mi? İşte tüm detaylarıyla emlak vergisi rehberi...

Vergi nasıl hesaplanıyor?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2025'te, 2026 yılı için arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapıldı. Ancak Emlak Vergisi Kanunu'nun 7566 sayılı Kanun ile değiştirilen geçici 23 üncü maddesine göre, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemiyor.

Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. Ayrıca emlak vergisinin yüzde 10'u nispetinde "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" tahsis ediliyor.