Ev sahiplerinin emlak vergisi telaşı başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksitin 1 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Gecikenleri ise ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3.7 gecikme zammı bekliyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Kimler muaf tutulacak? Yeni emekliler de vergi muafiyetinden yararlanabilecek mi? İşte tüm detaylarıyla emlak vergisi rehberi...
Vergi nasıl hesaplanıyor?
Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2025'te, 2026 yılı için arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapıldı. Ancak Emlak Vergisi Kanunu'nun 7566 sayılı Kanun ile değiştirilen geçici 23 üncü maddesine göre, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemiyor.
Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. Ayrıca emlak vergisinin yüzde 10'u nispetinde "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" tahsis ediliyor.
Ödemeler ne zaman yapılmalı?
Vergi yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit kasım ayında yatırılacak.
Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi vermiyor. Yalnızca belediyeye bildirim yapıyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2027'de başlayacak.
Kimler emlak vergisi mükellefi sayılıyor?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyete sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.
Çalışan emekliler yararlanır mı?
Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamıyor.
Kimler vergiden muaf tutuluyor?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Muafiyet nasıl uygulanıyor?
Emekli olanların bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması isteniyor.
Yeni emekli olanlar için muafiyet ne zaman başlar?
Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibarıyla başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacak. Bu yıl emekli olanlar için de muafiyet 2027'de uygulanmaya başlanacak.
Konutta oturmak şart mı?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden
oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.
Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?
Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemiyor. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.
Yurt dışından emekli olanlara muafiyet var mı?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödüyor.
Dul maaşı alan vergi öder mi?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor. Geçen yıl aylık bağlanan dul ve yetimler de bu yıl vergi muafiyetinden yararlanmaya başlayabiliyor.
Emlak vergisi borcu olan ev satılabilir mi?
Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor. Alım satım işlemlerinde emlak vergisi dahil tüm borçlar satıcıya ait. Satış sırasında ödeme yapılabiliyor.
Tek bir yazlığı olan emekli de vergi öder mi?
Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Bunu elektrik ve su faturasıyla kanıtlayanlar muafiyetten yararlanıyor.
Yeni alınan evin emlak beyannamesi ne zaman verilmeli?
Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Örneğin; bu yıl ocak ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2026 tarihine kadar emlak vergisi bildirimi yapmanız gerekiyor. Ancak ekim, kasım veya aralık (son 3 ay) aylarında satın alınan gayrimenkuller için emlak vergisi bildirimi, tapu tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılmalı.
Muaf olmasına karşın ödeme yapan iade alır mı?
Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.