CANLI YAYIN
Geri

Vertigo belirtileri nelerdir? Baş dönmesi deyip geçmeyin | Uzmanından 10 kritik uyarı!

Baş dönmesi olarak bilinen vertigo, kişiyi eve hapsediyor. Son yıllarda gençlerde de görülüyor. Doç. Dr. Mehmet Sürmeli, sinsi ilerleyen vertigoyu etikleyen 10 hatayı anlatıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ülkemizde her 10 kişiden birinde görülen vertigo (baş dönmesi) son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Günümüzde yanlış yaşam alışkanlıklarının etkisiyle gençlerde de sık rastlanıyor.

(Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Vertigonun bir hastalık değil, önemli bir belirti olduğunu vurgulayan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sürmeli, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen hatta kişiyi eve hapsedebilen vertigoyu tetikleyen hataları anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

YÜZDE 85 İÇ KULAKTAN KAYNAKLANIYOR

Vertigo yüzde 85 iç kulaktan kaynaklanıyor. Yüzde 15'i beyinle ilgili hastalıkların (migren, inme, tümörler, MS vb) belirtisi olabiliyor. Ancak baş dönmesi durumunda pek çok hasta, çoğu zaman hastanede hangi branşa başvuracağını bilemeyerek zaman kaybedebiliyor.

Baş dönmesi baş hareketleriyle tetikleniyorsa, kulak çınlaması, işitme kaybı veya kulakta dolgunluk hissi eşlik ediyorsa öncelikle kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Çünkü bu belirtiler iç kulak kaynaklı bir soruna işaret eder.

Ancak baş dönmesi şiddetli baş ağrısıyla geliyor, koldabacakta uyuşma/ güçsüzlük, çift görme, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü gibi belirtiler eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

GECİKME YAŞANABİLİYOR

Vertigo her hastada aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Bu durum tanıyı zorlaştırıyor. Hastalar şikayetlerini çoğu zaman 'her şey dönüyor', 'yürürken savruluyorum', 'yer ayağımın altından kayıyor' şeklinde ifade ediyor. Vertigo çoğunlukla tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

BU YANLIŞLARA DÜŞMEYİN

  • Yataktan hızla kalkmak
  • Başı ani çevirmek veya yukarı-aşağı sallamak
  • Aşırı tuz tüketmek
  • Yetersiz su içmek
  • Uzun süre ekran başında hareketsiz kalmak
  • Yeterli ve kaliteli uyumamak
  • Düzensiz ve hareketsiz yaşam tarzı
  • Stresi kontrol edememek ve anksiyete
  • Düzensiz ve sağlıksız beslenme, öğün atlama
  • Aşırı kafein ve alkol tüketmek
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler