Ülkemizde her 10 kişiden birinde görülen vertigo (baş dönmesi) son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Günümüzde yanlış yaşam alışkanlıklarının etkisiyle gençlerde de sık rastlanıyor.

Vertigonun bir hastalık değil, önemli bir belirti olduğunu vurgulayan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sürmeli, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen hatta kişiyi eve hapsedebilen vertigoyu tetikleyen hataları anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

YÜZDE 85 İÇ KULAKTAN KAYNAKLANIYOR

Vertigo yüzde 85 iç kulaktan kaynaklanıyor. Yüzde 15'i beyinle ilgili hastalıkların (migren, inme, tümörler, MS vb) belirtisi olabiliyor. Ancak baş dönmesi durumunda pek çok hasta, çoğu zaman hastanede hangi branşa başvuracağını bilemeyerek zaman kaybedebiliyor.