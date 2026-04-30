Yaklaşan olağanüstü seçim öncesinde Fenerbahçe cephesinde hareketlilik giderek artarken, camiayı heyecanlandıran bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı. Başkent Ankara'da bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Yıldırım'ın, başkanlık için nihai kararını bu temasların ardından vereceği öne sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre tecrübeli ismin, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" ifadelerini kullandığı ve kısa süreli bir geçiş planı üzerinde durduğu belirtiliyor.

Aziz Yıldırım. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) Bugün ekibini bir araya getirmesi beklenen Yıldırım'ın, yapılacak toplantının ardından adaylık konusundaki net kararını kamuoyuna açıklayacağı ifade ediliyor. Bu gelişme, seçim sürecine dair dengeleri bir anda değiştirebilecek potansiyel taşıyor.