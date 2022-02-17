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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Şubat 2022, Perşembe

17 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
İnsanlara hayır diyememe durumundan dolayı bugünlerde kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz.
İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz.

BOĞA
Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırdı.
Eski günlerinize bir özlem uyandı.
Mümkün olduğunca tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin.

İKİZLER
Daha kolay bir bakış açısı ile sadece o an istediğiniz iyilikleri yapabilmeye odaklanın, fazlası ve fedakarlık kişisel alanınıza ihlaldir.

YENGEÇ
Amaçlarınız konusunda tutkulu olursanız başarınız kaçınılmaz olacaktır. Olayların görünen kısmına takılmayıp, sizin için ne anlam ifade ettiğini sorgulayın.

ASLAN
Ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek.
Maddi kaynaklarınızın genişlediği, kendinizi bolluk bereket içerisinde hissettiğiniz günlere adım atıyorsunuz.

BAŞAK
Bu aralar yeni fikirler bulun ve eski alışkanlıklarınızı bırakın. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Fevri davranmaya gerek yok.

TERAZİ
Yurt dışına çıkabilirsiniz.
Eğer gidemezseniz sadece hayallarinizde bile biraz uzaklaşın bulunduğunuz ortamdan. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

AKREP
Bu aralar bazı olayları gerçekleştirmek ve hayatınızı geliştirecek fırsatlar yakalamak sizin elinizde.
İdeallerinizin değiştiğini hissediyorsunuz.

YAY
Sıradan sohbetler bile bir şeyler katabilir.
Bakış açınızı değiştirebilirsiniz.
Böyle ortamlarda bulunmanızda fayda var. Bu olay ufkunuzu genişletecek.

OĞLAK
Şayet borçlarınız varsa bitirebilir, birikim niyetiniz varsa önümüzdeki günlerde bir miktar paranızı kenara koyabilirsiniz. Aileniz ile aranızdaki ilişkiler değişebilir.

KOVA
Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek. İş ortamında etkileyici kişiler ile karşılaşıp onlardan çok etkileneceksiniz.

BALIK
Para kazanmayı seviyor, teklifleri hemen değerlendirmek istiyorsunuz. Güzel zamanları hatırlayabilir ve sevdikleriniz ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

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