KOÇ
Bugünlerde kendinizi daha güçlü hissettiğiniz birgün. Ani değişiklikler yüzünden olaylardan fazla etkilenebilirsiniz.
BOĞA
Önemsediğiniz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz. Maddiyatla ilgili konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.
İKİZLER
Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak. Arkadaşlarınızın desteğini yakından hissedeceksiniz.
YENGEÇ
Sevdiğiniz kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Yaptığınız planları bu gün gerçekleştirmek için çaba sarfedeceksiniz.
ASLAN
Son günlerde hayat şartlarınızda istediğiniz seviyelerin ortaya çıkması özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir.
BAŞAK
Maddi konulara yönelik girişimlerinizde başarılı olacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz.
TERAZİ
Bugünlerde eski dostlarınızla aranızdaki ilişkilerin değiştiğini düşünüp iş arkadaşlarınızın sizi ciddiye almalarını isteyeceksiniz.
AKREP
Kariyenizin açısından patronunuzla tartışmaktan kaçının. İlerleyen saatlerde güzel fırsatlarla karşılaşmanız mümkün.
YAY
Bu aralar karşılaşılacağınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirecek ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayacaksınız.
OĞLAK
Şansınızı fazla sorgulamayın ve ayağınıza gelen kısmetlerle ilgilenin. Rahat davranmayı bırakın. Aşka kendinizi fazla kaptırmayın.
KOVA
Çocukluk günlerinizi ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özlediğiniz dostlarınızla bir araya gelmenin yollarını arayacaksınız.
BALIK
Son zamanlarda sevdiklerinize karşı duyduğunuz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız.