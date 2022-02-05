5 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız gerçek. Çevrenizdeki her şeyi daha güzel hale getirebilme yeteneğiniz var.

BOĞA

Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz.

İKİZLER

Sürekli bir şeyleri kurgulayan ve hesaplamaya çalışan kimselersiniz ancak bu aralar vereceğiniz kararlar fazlasıyla ciddi olabilir.

YENGEÇ

Kendiniz ifade etmek için çevrenizdekileri şaşırtacak yollara başvurabiliyorsunuz. Yenilikçi tarzınıza insanlar hayran oluyor.

ASLAN

Bugünlerde oldukça çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir. Üstleriniz size ve disiplininize güveniyor. Başarılı olacaksınız.

BAŞAK

Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz. Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor.

TERAZİ

Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Sizinle arkadaş olmak isteyenlerin sayısı fazla. Seçici davranmanız gerekiyor.

AKREP

Son zamanlarda içinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bu yüzden insanlar size farklı gelebiliyor. İnsanlarla fazla iç içe bulunmuyorsunuz.

YAY

Duygusal konular ve aşk ilişkilerinde yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönerek sizi başarılı kılabilir.

OĞLAK

Kendinizi güç yükler altına soktunuz ama her işinizi de başardınız. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz. Bol bol dinlenin. Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.

KOVA

Duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Önemsediğiniz kişiden haberler gelebilir.

BALIK

Çevrenizi gözden geçirmeli, birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Bu iş hayatınızı zorlayabilir.