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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 07 Şubat 2022, Pazartesi

7 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Dostlarınızla ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Fırsatları değerlendirmenin tam zamanı.

BOĞA
Bir yere bağlı çalışıyorsanız, durumunuzuu netleştirmenin bir yolunu bulacaksınız. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

İKİZLER
Sosyalleşmek çekiciliğinizi ve popülaritenizi arttıracaktır. Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Zaman konusunda temkinli olun.

YENGEÇ
Nasıl olsa yetiştiririm diye ağırdan aldığınız işler beklenmedik yönlere kayabilir. Kendinize çeki düzen vermelisiniz.

ASLAN
Rutin işlerinize hız kazandırmak istiyorsunuz. Beklenmedik davetlere sevineceksiniz. Maddi manevi sürprizler, hediyeler, hayatınızı renklendirebilir.

BAŞAK
Bu aralar kendiniz için çalışırsanız yıldızlar lehinize işleyecek. Sosyalleşme konusunda çok ağır davranıyorsunuz.

TERAZİ
Sezgileriniz son zamanlarda daha güçlü olacak ve imkanlardan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz. Sessiz ve derinden ilerleyeceksiniz.

AKREP
Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz. Rahat tavırlarınız karşınızdakilerin isyanıyla buluşabilir.

YAY
Son zamanlarda yaşadığınız bazı hayal kırıklıklarını unutmayı tercih edebilirsiniz. Sevgilinizle doğada bir gün geçireceksiniz.

OĞLAK
Bugünlerde dış görünüşünüzde veya maddi planlarınızda yapacağınız değişiklikler işinizde ilerlemenizi hızlandırabilir.

KOVA
Hayatınızın olumlu yönde dönüm noktasına girebileceğiniz bugünlerde, hayattan gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun.

BALIK
Aşk hayatınız veya sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.
Olumlu arkadaşlıklar kurabilecek ve bu ilişkilerden faydalı bilgiler edinebilecek gündesiniz.

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