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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Ocak 2022, Perşembe

27 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Gelen iş teklifleri sizin için çok önemli, iyi değerlendirin.
Problemli konularda umudunuzu yitirmeden çabalamalısınız.

BOĞA
Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok. Bir an önce çözüme ulaşmalısınız.
Başarabileceğiniz işlere yöneliniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda mutlu olacağınız ancak yeniliklere açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Duygularınız güçlü ve başkalarının desteğini de hak ediyorsunuz.

YENGEÇ
Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor ve size bağlılığı gittikçe artıyor. Kırıcı görünebilirsiniz. İşlerinizin de aksi gitmesi nazardan.

ASLAN
Efektif ve verimli bir gün olabilir sizler için. Dostlarınıza davranış tarzınız ters gelebilir. Özenli olmak adına abartmayın. İşinizi fazla kafanıza takıyorsunuz.

BAŞAK
Bugünlerde ılımlı tarzda hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz.
Bir takım alacakverecek işlerinizle başınızı derde sokabilirsiniz.

TERAZİ
Şansınız dönüyor merak etmeyin.
Korkusuzca devam ettiğiniz taktirde kariyeriniz yukarı yönlü değişecek. İş konusunda olan titizliğiniz harika.

AKREP
Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli zaman geçireceksiniz.

YAY
Her geçen gün beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşu boşuna kendinizi üzüyorsunuz.

OĞLAK
Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil. Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz.
İyimser havanız çevrenizde sevilmenize neden oluyor.

KOVA
Kendi yolunuzda ilerleyin ama diğer insanları da ihmal etmeyin.
Üzerinizdeki kötü enerjiyi böyle yok edebilirsiniz.
Hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz.

BALIK
Son günlerde sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından çok beğeniliyor.

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