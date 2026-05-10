Ekranların sevilen ismi Berk Cankat, hem özel hayatı hem de kariyerindeki seçici tavrıyla son dönemde yeniden gündeme geldi. Meslektaşı Sinem Ünsal ile yaşadığı ilişkisini gözlerden uzak sürdürmeye çalışan oyuncu, bu kez farklı bir nedenle sosyal medyanın odağına yerleşti.
GÖRENLER TANIYAMADI
Bir hayranıyla çekildiği karede ortaya çıkan yeni görüntüsü, Cankat'ın uzun sakallı ve değişmiş imajını gözler önüne serdi. Fotoğrafın kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Pek çok kullanıcı oyuncuyu ilk bakışta tanıyamadığını ifade etti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN İMAJ
"Bu gerçekten Berk Cankat mı?", "Yeni imajı çok değiştirmiş", "Eski hali daha iyiydi" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı hayranları ise oyuncunun yeni stilini beğendiğini belirtti. Tartışma kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.
ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Daha önce "Güzel Köylü", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Sana Bir Sır Vereceğim" ve "Yıldızlar Şahidim" gibi yapımlarla tanınan Berk Cankat, son olarak "Bir Gece Masalı" dizisindeki rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, kariyerinde hem tiyatro hem televizyon projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
"İYİ Kİ HAYATINA KABUL ETTİN BENİ"
Öte yandan Cankat'ın özel hayatı da gündemden düşmüyor. Sinem Ünsal ile yaşadığı ilişkiyi zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren oyuncu, geçtiğimiz dönemde sevgilisinin doğum gününü "Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim. İyi ki doğdun. İyi ki hayatına kabul ettin beni. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim" sözleriyle kutlamıştı.
ROMANTİK KUTLAMA
Ünsal da sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim! En yakın arkadaşım, hayat ortağım. Seni çok seviyorum'' notuyla paylaştı." şeklinde kutladı. Yapılan paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları, çiftin uyumunu yeniden gündeme taşıdı. İkilinin ilişkisi 2023 yılında el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, o tarihten sonra magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer almıştı.
YENİ BİR PROJE Mİ GELİYOR
Zaman zaman "evlilik" iddiaları ortaya atılsa da çift bu söylentileri doğrulamadı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran son kare ise Berk Cankat'ın imaj değişikliğinin, yeni bir proje hazırlığının parçası olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Oyuncudan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Berk Cankat kimdir?
⏺ Berk Cankat, 9 Mayıs 1984'te Ankara'da doğan Türk oyuncudur. Tiyatro kökenli olan Cankat, hem sahne hem de televizyon projelerinde yer alarak geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.
Oyunculuk kariyerine nasıl başladı?
⏺ İlk sahne deneyimini lise yıllarında tiyatro ile yaşayan Cankat, profesyonel olarak "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle ekranlara adım atmıştır.
Hangi dizilerle tanındı?
⏺ "Güzel Köylü", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Yıldızlar Şahidim" ve "Medcezir" gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.
Ödül aldı mı?
⏺ 2016 yılında ELLE Style Awards tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştür.
32 kilo veren Ertem Şener 'kanser' oldu iddialarını yalanladı! Vefat eden annesine duygusal sözler: "Keşke ben hasta olsaydım"