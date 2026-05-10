Üst geçit asansöründe feci ölüm! 24 yaşındaki Seymen kurtarılamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi, bugün saat 16.30 sıralarında korkunç bir ölüme sahne oldu. 24 yaşındaki Seymen Görciz, üst geçitte bulunan asansörü kullanmak istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör kabini ile dış kaplama arasına sıkıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, genç adamı sıkıştığı yerden çıkarmak için zamana karşı büyük bir mücadele verdi. Ancak uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Görciz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GERİYE 2 ÇOCUK VE GÖZÜ YAŞLI BİR EŞ KALDI

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Seymen Görciz'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Asansörün teknik bir arıza mı yoksa ihmal nedeniyle mi bu faciaya yol açtığı araştırılıyor.