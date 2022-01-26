26 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Alacağınız haberlerle yeni girişimlerde bulunmak için harekete geçeceksiniz. Partnerinizle farkı bir yere gidebilir ya da yeni bir maceraya atılabilirsiniz.

BOĞA

Duygusal konularda strese girebileceğiniz bir dönemdesiniz Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.

İKİZLER

Mesleki konularda daha ihtiyatlı olduğunuz taktirde pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.

YENGEÇ

Etkileyici bir biçimde isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi başarılı ifade etmeye odaklandığınız taktirde bu sorunu aşabilirsiniz.

ASLAN

Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz. Gün içinde gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir ve hırs yapabilirsiniz.

BAŞAK

Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Kendinizi dayanılmaz bir güce sahip gibi görüp insanları hafife alıyor gibisiniz.

TERAZİ

Yapmak istediğiniz halde devamlı ertelediğiniz işlerle ilgili yeni gelişmeler meydana gelecek. Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

AKREP

Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.

YAY

Sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir. Onlara güven vermelisiniz. Sabırlı olun. Biraz daha incelik lütfen.

OĞLAK

İşinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın.

KOVA

İletişim trafiğiniz çok hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Moraliniz bu aralar çok yükselecek.

BALIK

Bir karar verip orada durmalısınız. İnsanların güvenini sarsmayın. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz. Duygularınızı denetleyin.