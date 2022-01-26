KOÇ
Alacağınız haberlerle yeni girişimlerde bulunmak için harekete geçeceksiniz. Partnerinizle farkı bir yere gidebilir ya da yeni bir maceraya atılabilirsiniz.
BOĞA
Duygusal konularda strese girebileceğiniz bir dönemdesiniz Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.
İKİZLER
Mesleki konularda daha ihtiyatlı olduğunuz taktirde pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.
YENGEÇ
Etkileyici bir biçimde isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi başarılı ifade etmeye odaklandığınız taktirde bu sorunu aşabilirsiniz.
ASLAN
Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz. Gün içinde gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir ve hırs yapabilirsiniz.
BAŞAK
Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Kendinizi dayanılmaz bir güce sahip gibi görüp insanları hafife alıyor gibisiniz.
TERAZİ
Yapmak istediğiniz halde devamlı ertelediğiniz işlerle ilgili yeni gelişmeler meydana gelecek. Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.
AKREP
Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.
YAY
Sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir. Onlara güven vermelisiniz. Sabırlı olun. Biraz daha incelik lütfen.
OĞLAK
İşinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın.
KOVA
İletişim trafiğiniz çok hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Moraliniz bu aralar çok yükselecek.
BALIK
Bir karar verip orada durmalısınız. İnsanların güvenini sarsmayın. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz. Duygularınızı denetleyin.