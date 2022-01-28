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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 28 Ocak 2022, Cuma

28 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
İşinizle alakalı farklı ilhamlar ve farklı detaylar yakalayacağınız bir gün olabilir. Uyumlu tavırlar sergilemeniz çevrenizdeki insanları mutlu ediyor.

BOĞA
Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir. Romantizme düşkünlüğünüz hemen fark ediliyor.
Kalbinize söz geçiremiyorsunuz.

İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınız ve sosyal hayatınızla alakalı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Durup dururken kırıcı olduğunuzun farkına varın.

YENGEÇ
Bugünlerde ilk bakışta tutkulu aşık imajı verseniz de aklınıza yatmayan konularda çabuk pes ediyorsunuz. Biraz fedakar olun.

ASLAN
Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz.
Kendinize güveniniz artarak size daha iyi gelebilir.

BAŞAK
Eski sevgilinizden haber almak için kimseyi aracı yapmayın kendiniz konuşun.
Biraz iyimser olun. İlişkilerinizi güzelleştirme imkanı bulabilirsiniz.

TERAZİ
Yeni tanıştığınız insanlara kolayca aşık oluyor ve hayal kuruyorsunuz.
Ancak kalıcı aşk yakında geliyor. Destek almayı unutmayın.

AKREP
Aşk hayatınızda yeni atılımlar yapabilir ve partnerinize karşı oldukça anlayışlı bir imaj çizebilirsiniz.
Hukuksal konularda biraz maceracı davranabilirsiniz.

YAY
Son zamanlarda kendinizden emin olmadan sıkıntılarınızı çevrenizdekilere anlatmayın. Sonuç hüsran da olabilir.

OĞLAK
Sevdiklerinizden destek almak size iyi gelecektir. Aşık olduğunuz kişi sizi son zamanlarda üzdü.
Özellikle aşk konusundaki tartışmalara son verin.

KOVA
Biten bir şeyin üzerinde fazla durup ve konuşmanın bir manası yok.
Önündeki güzel günleri hayal edin yeterli.

BALIK
Yeni bir çevre edinmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.
Şansınıza bu aralar pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz.

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