28 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

İşinizle alakalı farklı ilhamlar ve farklı detaylar yakalayacağınız bir gün olabilir. Uyumlu tavırlar sergilemeniz çevrenizdeki insanları mutlu ediyor.



BOĞA

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir. Romantizme düşkünlüğünüz hemen fark ediliyor.

Kalbinize söz geçiremiyorsunuz.



İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınız ve sosyal hayatınızla alakalı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Durup dururken kırıcı olduğunuzun farkına varın.



YENGEÇ

Bugünlerde ilk bakışta tutkulu aşık imajı verseniz de aklınıza yatmayan konularda çabuk pes ediyorsunuz. Biraz fedakar olun.



ASLAN

Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz.

Kendinize güveniniz artarak size daha iyi gelebilir.



BAŞAK

Eski sevgilinizden haber almak için kimseyi aracı yapmayın kendiniz konuşun.

Biraz iyimser olun. İlişkilerinizi güzelleştirme imkanı bulabilirsiniz.



TERAZİ

Yeni tanıştığınız insanlara kolayca aşık oluyor ve hayal kuruyorsunuz.

Ancak kalıcı aşk yakında geliyor. Destek almayı unutmayın.



AKREP

Aşk hayatınızda yeni atılımlar yapabilir ve partnerinize karşı oldukça anlayışlı bir imaj çizebilirsiniz.

Hukuksal konularda biraz maceracı davranabilirsiniz.



YAY

Son zamanlarda kendinizden emin olmadan sıkıntılarınızı çevrenizdekilere anlatmayın. Sonuç hüsran da olabilir.



OĞLAK

Sevdiklerinizden destek almak size iyi gelecektir. Aşık olduğunuz kişi sizi son zamanlarda üzdü.

Özellikle aşk konusundaki tartışmalara son verin.



KOVA

Biten bir şeyin üzerinde fazla durup ve konuşmanın bir manası yok.

Önündeki güzel günleri hayal edin yeterli.



BALIK

Yeni bir çevre edinmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.

Şansınıza bu aralar pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz.