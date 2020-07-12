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    • Yaşam
    • 12.07.2020 Gazete
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    'de iğrenç olay! da 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekti

    'de  M.E., dün iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti. Durumu fark eden küçük kız şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Sapık hakim!

    İzmir'de emekli hakim M.E., dün iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti. Durumu fark eden küçük kız şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    M.E.'nin, ifadesinde "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Telefondan küçük kızın fotoğrafları çıktı.
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