Haberler Yaşam Videoları Tren kazası son dakika! Kocaeli Gebze'de raylardan çıkan tren yan yattı! (İlk Görüntüler)

Tren kazası son dakika! Kocaeli Gebze'de raylardan çıkan tren yan yattı! (İlk Görüntüler)

Tren kazası son dakika! Kocaeli Gebze'de raylardan çıkan tren yan yattı! (İlk Görüntüler)
29.10.2021 11:28 - Son Güncelleme: 29.10.2021 11:29
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Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşam Videoları

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



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