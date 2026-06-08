Gümüşhane'de beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 16:04

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 150 metrelik dik yamaçtan aşağı hızla yuvarlanan beton yüklü mikser adeta demir yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Geri Manevra Yaparken Kontrolden Çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kürtün ilçe merkezinden Gündoğdu köyüne doğru beton taşımakta olan Şaban Kara (44) idaresindeki 29 AR 875 plakalı beton mikserinin seyri sırasında gerçekleşti. Sevincek mevkisine gelen mikser, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, dik yamaçtan aşağı hızla taklalar atarak yuvarlanmaya başladı.

Cansız Bedeni İş Makinesiyle Çıkarıldı

Korkunç kazada beton mikserinin sürücüsü Şaban Kara olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki görgü tanıklarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda Sağlık, Jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi. Dik yamaçta adeta can pazarının yaşandığı bölgede ekipler, mikserin altında sıkışan yolcu Güzel Narin'e ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Uzun uğraşların ardından, olay yerine getirilen başka bir iş makinesi yardımıyla beton mikseri kaldırılarak Güzel Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza Yerinde Sinir Krizleri Geçirildi

Feci kazadan yaralı olarak kurtulmayı başaran diğer yolcu Emiş Narin ise olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kürtün Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü Şaban Kara ve Güzel Narin'in cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak kaza bölgesine akın eden sürücü ve yolcuların yakınları, gördükleri manzara karşısında sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.