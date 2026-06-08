Metrobüste 'yan bakma' cinayeti: 1 ölü
İstanbul Beylikdüzü metrobüs durağında kan donduran infaz... Metrobüs içinde başlayan "yan bakma" tartışması, durak çıkışında pusuya dönüştü. 22 yaşındaki Ferdi A.’yı adım adım takip edip hayattan koparan şüpheli baba ve oğlu hakkında verilen son karar parmaklarınızı ekranda durduracak. İşte adliyeye sevk edilen zanlılar ve kan donduran o detaylar.
Beylikdüzü'nde metrobüste B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine sonlanan gerginlik, tarafların aynı durakta inmesiyle yeniden alevlendi.
DURAK ÇIKIŞINDA BIÇAKLI SALDIRI
İddiaya göre baba ve oğlu, metrobüsten inen Ferdi A.'yı bir süre takip etti. Durak çevresinde yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda Ferdi A. ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
BABA VE OĞUL GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.