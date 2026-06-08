Metrobüste 'yan bakma' cinayeti: 1 ölü

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 14:14

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine sonlanan gerginlik, tarafların aynı durakta inmesiyle yeniden alevlendi.

DURAK ÇIKIŞINDA BIÇAKLI SALDIRI

İddiaya göre baba ve oğlu, metrobüsten inen Ferdi A.'yı bir süre takip etti. Durak çevresinde yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda Ferdi A. ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BABA VE OĞUL GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.