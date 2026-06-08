Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:49

Batman'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Gece saatlerinde yürekleri ağza getiren o dehşet anları, aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kavşakta Feci Çarpışma

Olay, gece saatlerinde Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı ile Mahatma Gandi Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, Kerem S. idaresindeki 72 ACL 004 plakalı motosiklet ile Ali T. yönetimindeki 06 EIJ 611 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

1 Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Kerem S. ve Ali T. ile motosikletlerden birinde yolcu konumunda bulunan Furkan Ö. (25), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Kerem S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

O Anlar Kask Kamerasında

Kaza nedeniyle Turgut Özal ve Mahatma Gandi bulvarlarının kesiştiği noktada trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan, kavşaktaki feci çarpışma anı, arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki motorun çarpışma anı ve sürücülerin yola savrulma anları yer aldı.