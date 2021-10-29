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Kayalıklarında dev Türk bayrağı açtılar

Kayalıklarında dev Türk bayrağı açtılar
29.10.2021 11:24
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yıl anısına Göbel Termal yanında bulunan yüksek kayalıklardan iniş anında dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını kutladı. Tavşanlı ilçesi Göbel Termal merkezindeki kayalıklara dağcılar tarafından dev Türk bayrağı asıldı. Bir gece kamp yaptıkları alanda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Kanyon Bursa ekibi, Tavşanlılı dağcılar ve Cross ekibi de katılarak, yüksek kayalıklardan iniş esnasında açtıkları dev Türk bayrağı büyük ilgi gördü.

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